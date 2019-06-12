指警掃黃無果迫合作　「馬伕」認提供內地妓女「交差」　認罪候判

兩名疑為內地妓女安排賣淫的「馬伕」，聲稱遭警員威迫，涉嫌與警「合作」大半年，每月在警方的掃黃日交出4至5名內地妓女，供警員「交差」，廉署調查下揭發事件。其中一名「馬伕」今（12日）在東區法院認串謀妨礙司法公正，及依靠妓女維持生活等罪，另一被告則否認指控，裁判官把案押後至8月7日再訊。

首被告章逸星承認三項罪名。（林槳兒攝）

兩被告被控3罪名

兩被告依次為：章逸星（34歲，報稱任水吧）和陳肇其（57歲，報稱髮型師）。兩人同被控於2016年5月至10月期間，與多名不知名人士，串謀妨礙司法公正；及於2016年10月至2017年3月期間，與陳振銘、李家豪及其他不知名人士再犯。章另被指於2016年5月至2017年12月29日期間，依靠他人賣淫的收入為生。章承認三項控罪；陳則暫時毋須答辯，以待索取法律意見。

章稱可協助廉署調查作供

辯方指，章可協助廉署調查作供。裁判官將案件押後至8月7日再訊。兩被告續獲准保釋，次被告新增的保釋條件之一是不得離境，惟他需回內地處理家人的單程證事宜，獲批准可回內地一次。

章內褲藏廉署的記號鈔票

案情指，警方與入境處懷疑持內地當局批出旅遊證件的內地女子，於富士大廈和合宜大廈賣淫，故就此執法。

兩名「放蛇」的廉署人員，在2017年12月28日晚上，往富士大廈光顧兩間鳳樓，並用預先登記編號的12張100元鈔票付款。章翌日被捕，並被起其出褲袋內有5張預先登記編號的鈔票。

次被告陳肇其暫時毋須答辯。（林樂兒攝）

章承認安排內地妓女賣淫

章警誡下稱，約在2016年5月於富士大廈有房間供本地妓女租用，同時亦安排內地妓女在該處賣淫，翌年11月再於合宜大廈作同樣安排。該些妓女每次性交易會收取480至500元，被告會從中提取100至150元。

指警員掃黃無果迫合作

章在受查時又透露，一名不知名的男警在2016年5月在富士大廈掃黃無果，憤而接觸他，表示其生意須得到警員的許可，又說章應知怎樣做。被告怕警方會更嚴厲執法，決定合作「交人」，並通知次被告和另外5名替內地妓女「扯皮條」的「馬伕」，眾人同意日後會安排持雙程證的妓女供警方拘捕。該不知名男警會事先致電或以微信向章「通水」，該些馬佚每次會交出4至5名妓女，警方則按情報只搜索該些房間。

章手機證曾收警方掃黃資料

雙方合作數月後，該不明男警將同僚陳振銘介紹予章，叫章繼續向該姓陳同僚報料，兩被告均有遵從。約於2017年3月，陳不再向馬伕通報掃黃行動的日期。其手機顯示，陳在同年1月與同袍李家豪有可疑對話，李更建議如馬伕再拒絕交人，會針對該兩幢大廈嚴厲執法；兩警不曾向上司報告與被告接觸。章的手機則顯示，他確曾事先知悉警方掃黃的日期。次被告的手機又顯示他在17年3月尾與首被告提及已中斷「通水」。

案件編號：ESCC1490/2019