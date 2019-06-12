【逃犯條例】警員佐級協會主席發聲明：面對暴徒衝擊　警絕不懼怕

政府修訂《逃犯條例》引來社會爭議，有示威者於今日（12日）下午衝擊立法會，與警方爆發衝突。警方曾釋放多枚催淚彈，亦發射過豆袋槍，有市民受傷流血。警務處處長盧偉聰承認警方曾發射橡膠子彈，定義立法會衝突為「騷亂」。 警察員佐級協會今日（12日）發聲明，其中指「縱使面對數量比警員多的暴徒衝擊，縱使有警員身受各種程度的襲擊和傷害，我們（警員）也絕不懼怕」，並支持警方嚴正執法。

金鐘立法會門外的反修例集會，演變成示威者衝突。（張浩維攝）

金鐘立法會門外的反修例集會，演變成示威者衝突。警察隊員佐級協會主席林志偉今日（12日）發表聲明，指今日立法會外的大規模暴力衝擊事件，已導致公眾秩序嚴重受損、交通受阻、政府及金鐘一帶市民無法正常工作。會方呼籲所有前線警員要緊守崗位，竭力守護香港的安全和穩定。

聲明又指，香港警察是一支優秀的紀律隊伍，我們（警員）並不懼怕暴徒的挑戰。我們（警員）過往曾經歷多項挑戰，形容包括「非法佔中」和「旺角暴亂」等，指我們（警員）容忍、克制，但不代表容許不法份子公然踐踏香港法治，我們（警員）更不容許暴徒以暴力要脅政府和國家。

察員佐級協會今日（12日）發聲明，其中指「縱使面對數量比警員多的暴徒衝擊，縱使有警員身受各種程度的襲擊和傷害，我們（警員）也絕不懼怕」，並支持警方嚴正執法。（聲明截圖）

▼逃犯條例修訂二讀．反修例佔領▼

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林志偉重申我們（警員）政治中立，更不是政治工具，因此一切必須依從法理執行，才是香港真正的法治精神。他又指保障市民生命安全及守護香港法治是警察的天職，縱使面對數量比我們（警員）多的暴徒衝擊，縱使有同事（警員）身受各種程度的襲擊和傷害，我們（警員）也絕不懼怕。

會方呼籲所有警員在此危難之際，務必團結一致，緊守崗位，注意安全，切勿單獨行動。會方呼籲，社會上理性人士支持警方嚴正執法，形容警員是維持香港穩定的最後一道防線，讓警員一起履行警察的使命。