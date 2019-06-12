【逃犯條例】暴力絕不可取　香港應回歸理性

本周三(6月12日)示威者佔據金鐘道路，要求政府撤回草案。毫無疑問，這是民怨的總爆發，矛頭直指政府。但就算政府推動修例的手法拙劣，無視市民種種憂慮，也絕不能將暴力行為合理化。必須認清，暴力不能為社會解結，示威者必須保持理性，切勿讓社會陷入一發不可收的亂局。

政務司司長張建宗今午發表講話，籲佔領者克制，不要以身試法。（視像截圖）

必須指出，香港不需要另一場佔中、旺角騷亂。示威者有和平表達意見的自由，但我們絕不應陷入鬥爭的零和遊戲，更不能同意任何暴力行為。我們可以理解，示威者對於林鄭月娥的不滿。但同樣地，「反送中」等民粹口號也令人霧裏看花，容易令人將撤或不撤視為二元對立，而不考慮還有其他折衷方案存在。

相信不少人都記得，佔中原意是和平理性的公民抗命運動，隨着運動發展卻出現愈來愈多踰矩行為，甚至是零星的暴力事件，及至後來的旺角騷亂，更加是令人扼腕。這些事件過後，示威者不但未有爭取到所想成果，更有大批青年被送上法庭，前途幾乎盡喪，這是誰也不願看到的結局，因為除了抗爭一途，還有很多有效的方法改變社會。

就此民主派也要三思而為，與佔領運動以至旺角騷亂相比，今次反對者更依靠社交網絡動員和溝通，民主派也許已經失去了領導地位，但他們仍有責任發揮調停作用。

我們呼籲社會各界都必須要理性而為，切勿莽撞行事。官員也要躬身自省、查找不足，不然，社會只會繼續陷入無日無之的撕裂和混亂當中。