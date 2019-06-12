【逃犯條例】十大專校長、六大宗教領袖發聲明　籲各方理性解困局

十間大專院校校長今日（12日）傍晚以「一群關注社會現況的大學校長」共同發表聲明，指非常關注社會目前出現不斷升級的對立與緊張局面，呼籲各方保持冷靜，注意自身及他人的安全，又呼籲社會各界以理性協商來化解當前的困局。 另外，直接資助學校議會執委會亦發聲明指，反對暴力以及不認同罷課；家校會主席及全港13區家長教師會聯會以及110多個社會組織，亦發表反對教師罷課罷教的聲明。 而早前，六大宗教領袖亦發表聲明，就政府提出修訂《逃犯條例》在社會引起激烈的爭議表示關注，認為市民在合法情況下遊行集會，應予以尊重；更呼籲市民及政府都應以和平方式解決問題。

反對修訂《逃犯條例》，示威者於6月12日前往金鐘立法會、政總抗議，下午後示威者開始衝破防線，及後警方發射催淚彈、布袋彈及催淚水劑，場面混亂。（歐嘉樂攝）

(聲明截圖)

共同發表聲明的大學校長包括：

香港城市大學 香港浸會大學 嶺南大學 香港中文大學 香港教育大學 香港演藝學院 香港理工大學 香港科技大學 香港公開大學 香港大學 (按英文字母次序排列)

香港直接助學校議會執委會亦發聲明指，香港作為多元化國際都會，任何人都有表達意見的權利和自由，但決不應付諸暴力行動，損害文明社會；又表示不認同罷課，指罷課對年輕的中小學生，絕不理想；學校宜堅守保護學生之責，堅持正常的教學活動。

此外，家校會主席及全港13區家長教師會聯會，以及110個社會組織亦發表反對罷課罷考及教師罷課罷教的聲明。他們指，本星期正值本學年的年終考試及評估，任何罷課罷考行動，將嚴重影響學生的正常學習與及升學就業準備。

教育評議會發聲明作五大呼籲

教育評議會發表緊急聲明，作出五大呼籲，包括全體校長、老師務須緊守教育崗位，切勿支持及參加罷教行動，有需要時可就當前社會議題，客觀地提供不同理據和分析，切忌單一資訊灌輸，並宜引導學生思考社會混亂的嚴重後果；全體學生須持守本份，照常上課或出席相關考試，不宜參與罷課或罷考，更切勿投入當前社會上的政治行動，以身試法；各辦學團體、校董會與校長及時制定行政指引，明示不容許罷教、罷課等行為；學校必須遵守教育條例，提供學生一個不受干擾的學習場所，不可隨便停課；以及全港校長、教師們為有疑慮或困惑的學生提供適時適切的輔導及支援，免受不良政治的誤導及荼毒。

今日早前，包括佛教、天主教、孔教、回教、基督教、道教在內的六宗教領袖亦發表聲明，教界對修例深表關注，又指「逃犯條例」引起社會激烈爭議，並出現重大分歧；呼籲政府以及市民大眾應以克制、和平的方式尋求解決方法。六宗教領袖又認為，大眾在合法的情況下舉行遊行集會活動，有向政府表達意見的權利，值得尊重；同時期望政府能與市民相互理解，以真誠態度溝通，達致共識。