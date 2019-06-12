【逃犯條例】示威失控令人痛心疾首　民主派不應讓年輕人身陷險境

本周三（6月12日），原定的「包圍立法會」行動演變成一片亂局。市民有權利進行和平示威，但暴力抗爭既不切實際，也不是社會所容許的。我們更憂慮，在抗爭的亢奮過後，市民的心情只會進一步下沉，無助推進社會改革，適得其反。

反對修訂《逃犯條例》，示威者於6月12日前往金鐘立法會、政總抗議，下午示威者開始衝破防線，及後警方發射催淚彈、布袋彈及催淚水劑，情況混亂。（鄭子峰攝）

可以看到，不少參與衝突的都是年輕人，他們也許感於時勢，才作出莽撞之舉。運動的參與者大多當局者迷，但泛民、民陣的政治領袖理應保持清醒，指出暴力行為根本毫無必要。

但凡社會運動，其最終目標都不能離開建設美好社會，試圖以暴力手段達致此目標，必然是緣木求魚。事實上，在抗爭中，也有一些相對理性的示威者堅持和平抗爭，並與主張武力抗爭者爭執，勸他們不要衝、不要佔路。既然無名之輩也有勇氣提出相反意見，那麼民主派就更應盡力勸服年輕人停止暴力行為。

佔中、旺角騷亂過後，我們看到的是社會意志消沉，青年本應是社會改革的中堅力量，社會的未來是屬於他們的。泛民作為政治領袖，應該勸阻暴力行為，甚至要對青年領袖當頭棒喝，讓他們認識到，社會還有很多問題待他們解決，不應因一時之憤而自毀前程。

近年來有一種見解，就是要尊重示威者武力抗爭的選擇，但這些勇武抗爭者，到底有多少經過深思熟慮？他們是否清楚行為後果？從早前多個判刑後的訪問觀之，不少抗爭者都悔不當初。泛民領袖作為成年人，決不能因選票、政治正確而不挽回陷入險境的青年人。

武力抗爭的場面令人痛心疾首，政府必須認識到，他們在修法上的粗暴手段，是觸發民憤的主因之一，如果他們不深切自省，失掉的將是一整代年輕人。全體議員也要認識到，匆匆修例可能進一步加深社會撕裂。但同樣地，青年人也不應陷入雞蛋與高牆的邏輯，就算處身弱勢，也不代表他們所做的一切都是對的，民主派領袖有責任讓他們認識到這一點。