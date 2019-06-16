【父親節】青年販毒囚4年不知父親病重　獄中學沖咖啡誓做孝順子

阿豪（化名）16歲的時候，因販毒被判入獄，在牢獄中失去了四年的青春自由，更讓他在父親生病時不能陪伴在側，「屋企人怕我擔心，爸爸做手術的時候瞞住我；我當時還怨恨爸爸是不是不關心我……」 父親手術後，身體恢復狀況不佳，而阿豪只能在鐵窗之後忐忑牽掛，他在獄中參與了「咖啡室運營」職業培訓，並在懲教所父親節活動上，親手整了一杯醇香的咖啡給父母，更表示「爸爸，今年父親節我不在你身邊，但沖一杯咖啡陪你。」

男兒有淚不輕彈，但當阿豪將親手沖出來的咖啡遞給爸爸的時候，這位父親的眼角出現了隱隱的淚光。以往探視只能隔着冰冷的玻璃，這短暫一餐下午茶，父母拉着阿豪的手不願放開。飲住咖啡，吃着甜點，父母頻頻讚歎兒子這四年成熟了很多，「以前他不太會關心人，現在真的感覺他長大了。」

受人誘惑接觸了毒品販賣，2015年阿豪被判入獄時只有16歲，他形容懲教所的日子十分苦悶，自己失去了所有的朋友。擔心兒子孤單，從阿豪入懲教所之後，父母二人總是風雨不改，用足探訪額度。

以往會面都隔着冰冷的玻璃，阿豪一家都非常珍惜這次機會。（袁澍攝）

父親重病令他醒悟：不再讓你等待

母親形容阿豪原本還是個十足的孩子，為人處事都很生硬，很少理人感受，直到阿豪的父親重病一場後，阿豪才徹底改變。2017年，阿豪的父親查出身患重病，需要切除一邊的腎臟。家人不想獄中的阿豪擔心，便對他隱瞞了手術的消息。

不見父親兩個月，被蒙在鼓裏的阿豪不時抱怨家人自己漠不關心。而父親在病中卻一直掛住阿豪，術後初癒便再度來探監。見到眼前憔悴而消瘦的父親，又想起自己過往的任性和不體貼，阿豪百感交集，「爸爸，我應承你做一個孝順的乖仔。我不會再犯事，不再讓你等待。」

父親節備驚喜：「冲一杯咖啡陪你」

經歷過父親的重病，阿豪像是一夜長大。過去從不主動關心人的阿豪，每次見面都會詢問父親的病痛。

壁屋懲教署在今年4月開辦咖啡店運作訓練課程，協助在囚人士更生。阿豪亦有報名參加。得知懲教署將舉辦父親節活動，阿豪更是邀請父母參加，「為你們準備了驚喜。」

從磨粉、手冲到拉花，阿豪認真準備了一杯代表着「更生、不再重犯」的Rehapuccino，親手端給父親。即將在8月出獄的他還表示，「今年父親節我不在你身邊，冲一杯咖啡陪你。」