少女18歲販毒入獄悔不當初　入監除衫換囚衣一刻：像除去了人生

年少無知有時會釀下大禍，中四時因性格反叛而離家獨自居住，隨後在夜總會工作時遭壞男友誘惑而走上販毒之路，結果被捕，被判販運非法藥物罪刑時，阿玲才大約18歲。 三年七個月的牢獄生活令她感到痛苦，也讓她悔改。她憶述入獄第一日，要脫去所有衣服換上囚服，「嗰一刻像是除去了人生，除去了同屋企人的關係，更除低了所有尊嚴同自由……」 在鐵欄後的日子，阿玲也經歷了一段反叛期，隨後被前來探望的父親點醒，終於振作起來。她用兩年多完成了DSE中學文憑試五科課程，出獄後希望能夠開一間親子咖啡店，彌補失去的人生和親情。

阿玲今日向千名學生講述如何行差踏錯，警醒他們要選擇正確人生。（懲教處提供圖片）

嗰一刻像是除去了人生，除去了同屋企人的關係，更除低了所有尊嚴同自由…… 釋囚阿玲回想入獄時脫光衣服換囚衣一刻

坐囚車經過家門 才首次思考代價

阿玲形容自己從小就十分「自我」，中四時不想再讀書，便獨自搬出家住。在夜總會工作時認識了許多壞朋友，也包括當時做毒品生意的男友，在男友誘惑下就開始了販毒之路，「我當時好無知無識。」

沒有多久，阿玲就被警察拘捕。她形容被捕那一刻腦子一片空白，隨後才真正開始覺得害怕。她回憶第一次上庭前，囚車經過自己的家門，當時雙手被銬，心裡覺得家是如此遙遠，也第一次開始思考販毒的代價，「我要多久才能回家？我到底為此要付出多少代價？」

鐵欄內只想如何過今日

入監時，阿玲心裡只覺得對不起家人，後悔但已經遲了 。她看見周圍都是鐵欄杆，心裡五味雜陳：「監獄是另外一個世界，在那裡不會計劃明天，只會想如何度過今日。」

入獄第一日，所有囚犯需要脫去衣服，換上統一的囚衣，阿玲表示：「個一刻像是除去了人生，除去了同屋企人的關係，更除低了所有尊嚴同自由……」

阿玲今日到理大將個人經歷與學生分享。（懲教處提供圖片）

監獄是另外一個世界，在那裡不會計劃明天，只會想如何度過今日。 阿玲在獄中的感受

在音樂劇中飾演阿玲的演員（左二），展示阿玲重回正軌後積極生活。（懲教處提供圖片）

被父親一句話點醒 獄中發奮讀書

在獄中的生活十分單調，除了每月四次家人來探監，阿玲生活沒有任何其他希望。她說那時候性格依然反叛任性，時常會和周圍的人吵架。直到有一次父親探訪時留下一句「你入咗嚟都無乜改變」，這句話點醒了阿玲，令她反思自己究竟要在任性上再花費多少時間。

阿玲認為失去的時間無法挽回，但不經歷牢獄之災可能自己仍舊沉迷在毒海中。她重新啟程，在監獄裡開始讀書，用了一年時間，完成DSE兩科課程，緊接著一年多又嘗試了考五科。她深感監獄內的學習環境不如學校，尤其冬日天氣寒冷也只能一邊發抖一邊看書，「雖然好辛苦，但都值得。」

阿玲說，在囚時得到了家人的鼓勵與陪伴，感受到家的溫暖。她回憶在囚期間，姐姐懷孕，「佢大咗肚都來探我，令我好感動！」從去年4月出獄，還有一個月就完結守行為，阿玲說已有了新的目標，就是開一間親子咖啡店，彌補和家人失去的時光。

阿玲經歷搬上舞台 千名學生觀賞

阿玲的故事已被改編為互動音樂劇《你有得揀》，作為懲教處「更生先鋒計劃之青少年座談會」的節目之一，今日（15日）下午上演，近千名中學生觀看。來自九龍工業學校的學生羅家沛表示，很受到感動，也學習了抵制毒品知識。他的老師林國成表示，通過音樂劇方式使教育更立體，「有touch位，才能教育到學生。」

飾演販毒女母親的舞蹈演員楊麗詩說，真正站在舞台上，才知道作為母親的無奈，她亦欣賞阿玲積極面對人生的勇氣，希望她早日克服困難，達成自己的夢想。