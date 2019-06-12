【逃犯條例】葉建源籲師生注意安全　張超雄：香港失去一代年輕人

逃犯條例原訂今日（12日）到立法會二讀，金鐘政府總部一帶爆發大規模衝突，多人受傷。教育界立法會議員葉建源表示，嚴厲譴責林鄭月娥政府，同時呼籲所有師生都要注意安全，特別是未成年學生，應該留在學校和安全地點，不要前往金鐘現場，避免危險。

金鐘政府總部一帶爆發大規模衝突，多人受傷。（李澤彤攝）

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對於金鐘的嚴重衝突，葉建源認為，警方使用完全不成比例的武力對付示威者，表示完全無法想像特區政府竟然會如此鎮壓市民，林鄭月娥應負起全部責任。

葉建源亦表示，他誠懇呼籲所有師生都要注意安全，特別是未成年學生，應該留在學校和安全地點，不要前往金鐘現場，避免危險。

而教協呼籲明日（13日）罷課，但稱會「罷課不罷教」，學校正常運作。學生都應如常回到學校，老師會本着照顧學生的宗旨，只不過暫停正常課堂，改為探討與今次事件有關的各項問題。

入夜後，這場抗爭仍未完。（盧翊銘攝）

至於工黨張超雄表示，絕大部分年輕人很乖，從未想過政府會對他們開槍，他指，手無寸鐵市民要求政府撤回惡法，政府卻用武力手段清場：「一個與民為敵的政府，有警察，有軍隊，但不會贏到這一代人的心」。

他指，香港已經失去了一代年輕人 ，呼籲市民繼續罷工、罷市、罷課，再度包圍立法會，阻止惡法通過。他又呼籲，年輕人已付出代價，希望作為父母的一代，下班後盡量來聲援。