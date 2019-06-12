【逃犯條例】林鄭強烈譴責示威者暴力行為：表達意見方式應有底線

抗議《逃犯條例》修訂的示威演變成激烈衝突，入夜後仍未平息。特首林鄭月娥今晚（12日）突然發表電視講話，表示今日有示威者癱瘓交通、多次衝擊警方防線，作出危險及可致命行為，破壞附近公共設施，嚴重影響社會運作，對有關行為表達強烈譴責。她沒有提及會否撤回修例，但就指「如果用激進、暴力的手段就可以達到目的，這些場面只會愈演愈烈，肯定為香港帶來傷害」。 在不足三分鐘的發言中，她三度以「暴動」形容今日的警民對峙及衝突，呼籲「所有熱愛呢個地方嘅市民大眾，遠離暴力」。

延伸閱讀：【逃犯條例】三指金鐘衝突為「暴動」 林鄭6.12晚電視講話全文

特首林鄭月娥發表電視講話，譴責衝擊的示威者。

林鄭月娥表示，今日金鐘示威者的行為，「大家都見到令人痛心的場面」，不是和平集會，對「暴動行為」，任何文明、法治社會都不能容忍，「是公然、有組織地發動暴動」。她指「更加有人多次衝擊警方防線，做出危險、甚至可致命行為，包括放火、利用削尖鐵枝、掟磚攻擊警察，破壞附近公共設施，令到一般市民、令到一般想和平表達意見年輕人、令記者傳媒、警察、公務員同事的安危，受到嚴重威脅」，她作出強烈譴責。

林鄭指這次修例，與自回歸以來每當涉及內地及香港的議題一樣，均被部分人士挑起矛盾及紛爭，「面對這些矛盾和紛爭，激烈的對抗絕非解決方法。」她表示，這些騷亂場面近年不是第一次，但認為無論贊成或反對，表達意見方式應有底線，「如果用激進、暴力的手段就可以達到目的，這些場面只會愈演愈烈，肯定為香港帶來傷害。」

如果用激進、暴力的手段就可以達到目的，這些場面只會愈演愈烈，肯定為香港帶來傷害。 特首林鄭月娥

反對修訂《逃犯條例》示威持續，警方發射催淚彈、布袋彈及催淚水劑，場面混亂。（羅君豪攝）

林鄭月娥以「暴動」形容今日的警民衝突，「我希望社會盡快回復平靜，更加唔希望再有任何人喺暴動中受傷。我喺度呼籲，所有熱愛呢個地方嘅市民大眾，遠離暴力。我深信香港呢個文明社會，仍可以用平和、理性、守法方式，為香港整體利益，解決任何問題。」