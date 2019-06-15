【逃犯條例】林鄭撐警方執法克制、天公地義　贊成定性「暴動」

政府不顧市民大遊行反對修訂逃犯條例，立法會原訂於12日恢復二讀，引發大批示威者包圍立法會，最終爆發警民衝突，警方當日下午定性為「暴動」，發射了催淚彈、布袋彈、橡膠子彈等清場，事件中共約百名示威者、記者及警員受傷。 特首林鄭月娥今日（15日）在宣佈暫緩修例時，開場未有提及「暴動」一詞，形容是「有嚴重衝突」。被問到警方武力清場，會否代警方道歉，林鄭月娥表示，星期三金鐘一帶發生的事件，警方有被有殺傷力武器襲擊，認為警方執法是天公地義，不能因為她自己的工作不足，而讓警隊被抹黑，又認為警方是克制。再被問到有人因「暴動」被捕，林鄭指，如何形容、定性由警方決定，她贊成。

特首林鄭月娥今日（15日）宣佈，暫緩修訂逃犯條例。（梁鵬威攝）

6月12日警方出動橡膠子彈、催淚彈驅趕示威者。（資料圖片／蔡正邦攝）

林鄭月娥在中文講辭中，未有用到「暴動」一詞，提到的是「看到數以萬計市市民參與遊行、集會，更有嚴重衝突，令很多同工、市民受傷，我非常痛心。」英文講辭中，分別用「嚴重衝突」（serious conflicts）及「示威」（protest）形容10日及12日的抗議事件。就有關「暴動」的提問，她首次回應時，指星期三出現的衝突情況，指出當日並非完全和平。但第二次再被問到有人因「暴動」被捕，林鄭表示，如何形容、定性是由警方決定，她是贊成的。

不想因自己工作做得不好 連累警方「被抹黑」

她指，絕大部分的市民都可以在報道中，看到用有殺傷力武器襲擊警方，認為警方執法是天公地義，「是他們每一位加入香港警察處，他們的使命，不能夠要求因為行政長官自己工作做得不好，就連這些執法人員努力維持治安的工作都要被抹黑，我做不到。」而在現場如何處理電光火石之間的行動，要由警方決定，相信警方有指引，認為警方是克制。

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政務司司長張建宗於13日由Now新聞台播出的專訪中指，政府高層沒有參與介定事件為「暴動」的決定。警務處處長盧偉聰同日在記者會上表示，於12日下午約3時半，由警方決定將事件定性為「暴動」。