【逃犯條例】大律師公會：警方對示威者、公眾使用非必要武力

有大批市民昨日（12日）就《逃犯條例》修例作出抗議行動，與警方爆發衝突。香港大律師公會今日（13日）發表聲明，稱有影片顯示警方向示威人士及前線記者作出罔顧安全的行為，公會對事件表示嚴重關注。 公會又批評，示威人士在無對警方或公眾造成威脅下，警方對他們使用非必要的武力，顯示警方似乎已遠超其行使維持公共秩序的合法權力。

6月12日警方出動橡膠子彈、催淚彈驅趕示威者（羅國輝攝）

香港大律師公會指出，就警方和示威人士於昨日在政府總部範圍及金鐘一帶發生的衝突，公會強烈譴責任何一方的暴力行為。

聲明指出，公會嚴重關注有影片顯示警方向示威人士、前線記者作出罔顧安全的行為，包括在示威人士未有對警方或公眾造成威脅下，警方向手無寸鐵的示威人士，甚至記者使用非必要的武力，顯示警方似乎已遠超其行使維持公共秩序的合法權力。

+ 15 + 14 + 13

有責任的政府必然會暫緩修例

公會又說，修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》在社會引起動盪不安，認為政府必須深切自省，考慮清楚堅持相關修訂必要性。公會續指，在強烈的反對聲音下，任何認為本身是需要向公眾負責任的政府，必然會暫緩修訂其行，並與社會各方對話、重新考慮立場。