【逃犯條例】社福界聯署冀暫緩修例　蔡海偉要求與林鄭對話　

社會就修訂《逃犯條例》爭議聲不斷，大批反修例市民昨日（12日）包圍立法會大樓，爆發大規模警民衝突。 166位社福機構的總幹事今日發表聯署聲明，要求特首暫緩修訂《逃犯條例》。社聯行政總裁蔡海偉亦有份參與聯署，要求特首與聯署人對話，聆聽社福界聲音。 而香港基督教女青年會 促請政府暫緩《逃犯條例》修訂草案亦發聲明指，在爭議未有廣泛共識之前，促請政府暫緩修例，並創造空間讓社會作理性交流和討論，與香港市民同行。

大批反修例市民昨日包圍立法會大樓，爆發大規模警民衝突，警方更曾施放布袋彈及橡膠子彈。（資料圖片/余俊亮攝）

166位社福機構的總幹事及前任總幹事今天發表聯署聲明，呼籲特首林鄭月娥應「當機立斷」暫緩修訂《逃犯條例》程序，並應重啟諮詢。

聯署中形容，現時局勢危在旦夕，令每位愛惜香港及珍愛下一代的市民都同表憂戚。他們認為，政府有必要凝聚社會共識，達至多方可接受的處理方案，重建理性尊重的健康社會。

而香港基督教女青年會亦發聲明，促請政府暫緩《逃犯條例》修訂草案，指在爭議未有廣泛共識之前，促請政府暫緩修例，並創造空間讓社會作理性交流和討論，與香港市民同行。