【逃犯條例】黃國健指若香港是國家：噚日政府就已經冧咗台

政府條訂《逃犯條例》飽受爭議，立法會原定昨（12日）就修例恢復二讀，大批市民昨在立法會外發起反條例集會，其後與警方爆發衝突。警方最後施放催淚彈及發射布袋彈等清場，立法會大會未能召開，秘書處今早（13日）十一時發通告，內容稱今日大會亦不會召開。 工聯會立法會議員、行會成員黃國健表示，經過昨天後，他的立場沒有改變，稱「睇唔到條條例有乜問題」，作為議員應盡責審議。黃國健指昨天警方做法適合和忍讓，形容香港警察比世界各地的警察斯文，「去到最後關頭，幾乎攻入立法會，警方先用適當武力，已經非常忍讓，比起世界各地，香港警察最斯文，好多外國畫面見得多，係粗野得多。」

示威者於立法會示威區外的汽車出入口與警方發生衝突。在添華道、政府總部西翼外，警方施放多枚催淚彈，企圖驅散示威者。（鄧詠中攝）

政府內部總結事件，認為是有人想在香港搞顏色革命。黃國健表示，若香港是一個國家，「好似中歐、東歐嘅一啲小國」，政府已經倒台，反對派便已上台，「只不過香港係中國一個特區，所以先搞唔成咁解。」

黃國健指從電視畫面來看，示威已是暴亂，不過他認為並非所有參與人士都是參與暴動，又稱作為香港人感到心痛和心寒，心寒的是部分年青人以暴力手法表達訴求，令香港國際形象變得非常差。