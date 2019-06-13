【逃犯條例】法律界選委對警方用武力表示關注　要求作獨立調查

《逃犯條例》修訂引發連串示威衝突，警方昨動用布袋槍、催淚彈等在金鐘一帶驅散示威者，事件中至少72人受傷，至少2人情況嚴重。30名法律界選委成員對警方使用過份武力表示關注，並發聲明引述終審法院就拒受理前警司朱經緯上訴案件時，提到「法庭絕不能姑息如此對市民無理施用武力的違法行為」，籲警方要留意《警察通例》所列出使用武力時的守則，又要求警方是否對示威者及記者使用過份武力進行獨立調查。

大批反修例市民昨日包圍立法會大樓，爆發大規模警民衝突，警方更曾施放布袋彈及橡膠子彈。（資料圖片/余俊亮攝）

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由資深大律師陳景生及戴啟思等30名法律界人選委今聯署的聲明中，他們讉責任何對示威者使用不合法武力的行為，特別對昨天（12日）警方向示威者使用武力表示關注。

聲明又指出，認為警方在對待公眾時，應採較高程度的限制，盡量避免使用武力，並應在合理環境下才使用武力，同時又引述終審法院就拒受理前警司朱經緯上訴案件的判辭指：「法庭絕不能姑息如此對市民無理施用武力的違法行為」，籲警方要留意《警察通例》所列出使用武力時的守則，又要求警方是否對示威者及記者使用過份武力進行獨立調查。