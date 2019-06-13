【逃犯條例】派糖令社會復和？　政府別妄想

政府硬推《逃犯條例》修訂，撕裂香港。特首林鄭月娥周二的電視訪問及講話，全無緩和民憤之效。此時，有報章引述政府內部消息，指考慮會「派糖」、「消消氣」。 若果消息屬實，那只反映官員不懂管治，妄圖用錢可以收買民心，反對者不會因此回心轉意。與其花心思如何派糖，不如認真處理香港的深層次矛盾。

反對修訂《逃犯條例》，示威者於6月12日前往金鐘立法會、政總抗議，下午三時後示威者開始衝破防線，及後警方發射催淚彈、布袋彈及催淚水劑，情況混亂。（余俊亮攝）

《信報》引述政府消息，指考慮在修例通過後做安撫工作，包括派糖。根據過往經驗，派糖指的是減免政府收費和稅項，額外發放社會福利，以至全民派錢。不論消息是否屬實，派糖平息民憤絕不可取，也是愚蠢無比。

事實上，反對《逃犯條例》修例者，除了反對修例，更是把對施政的不滿一次過爆發出來。這包括青年上流無望、房租樓價高企、警權過大。政府決意在一年半載完成修訂條例，卻懶理逼迫市民多年的結構性問題，不願與同等決心魄力收回閒置土地建屋，改革稅項，減少都市廢物。更重要的是，政府推動修例過程拙劣，反而拉闊了中港嫌隙，為民粹提供了極佳的滋長土壤。

首先，修例導致社會撕裂，絕非派糖能夠彌補。即使政府未必把修例和派糖直接扣連，但市民看在眼裏，心領神會，認定政府只想收買市民。

其次，這些「糖」不是糖，而是公帑，不是政府用來施捨市民的東西。政府本應善用公帑，投放公共建設，濟弱扶傾，消除社會不平等，提升社會福祉，毋須等到修例爭議才推出。

再者，相比起派發新糖，市民更期望政府早日完成關愛共享派錢四千元的程序，而非等待無期，淪為民眾笑柄。

此刻，修例仍在膠着，官民復和談何容易。要復和，政府必須釋出善意。首先，要改善修例內容，確保公平審訊為審批條件，移交機制只針對最嚴重罪行，長遠與內地達成雙邊協議，而非單次權宜了事。第二，警務處和監警會必須徹查周日以至周三集會示威中，警方過份使用武力的個案，還涉事傷者和受屈記者一個公道。在修例以外，政府亦須切實解決房屋、福利、醫療等深層次社會矛盾，才可取信於民。