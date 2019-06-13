【逃犯條例】教協發動罷課　喇沙書院：教師自行決定　宜安全為首

近日相繼有學生聯署發起罷課反對修訂《逃犯條例》，昨日（12日）金鐘立法會一帶有大批市民聚集示威，多次與警方發生衝突，警方更出動橡膠子彈和布袋彈驅散，教協表示，因應社會氣氛急劇惡化，宣布發動本周全港罷課。 喇沙書院校長唐煥星向校內教師發電郵，稱學校無權容許或不准許教師罷課，教師應自行決定是否罷課，又提醒教師在何情況下，應以安全為首要考慮。 另外，華英中學校長尹志華撰寫學校家書，認為修例沒有逼切性，又造成社會嚴重分裂，「為社會帶來極大的傷害，也破壞了寧靜的學習環境」，政府應該立即擱置。他又指：「倘若我的孩子出了甚麼事，你們有不能迴避的責任」。

喇沙書院校長長唐煥星向校內教師發電郵，稱教師應自行決定是否罷課，又提醒在任何情況下，安全為首要考慮。（資料圖片）

學校無權容許或反對教師罷課

喇沙書院校長唐煥星在電郵指，就教職員代表對目前社會狀況及教協罷課呼籲的關注，他指，尊重老師及學生表達意見，但是由於學校需要維持政治中立性，不建議教師與學生在校內表達自己的政治立場。

唐續指，學校沒有權力容許或不准許教師罷課，教師應自行決定是否響應教協號召，但是教師應留意教協的宣布，今次罷課並不視為工業行動。他又提醒，教師在任何情況下，應以安全為首要考慮。他又指，若老師發現學生有任何情緒困擾，應盡快通知學校以提供必要支援。《香港01》向學校查詢，正等候回覆。

教協昨日則宣佈發動本周全港罷課，呼籲大專、中小學教師展開罷課，幼稚園教師則回校緊守崗位。教聯會則強烈反對罷課，譴責公開呼籲師生罷課，教育局則稱堅決反對罷課，重申不應利用學校作為表達政治訴求的場地，指這不但破壞學校的正常運作。