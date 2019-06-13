【逃犯條例】數百社工警察總部外抗議　高呼「阿sir唔好開槍」

大批示威者昨日（12日）到金鐘抗議及衝擊警察防線，警方使用超過150枚催淚彈、數發橡膠彈、20發布袋彈應對。數百名社工及社工學生今日（13日）傍晚聚集在灣仔警察總部附近的駱克道遊樂場，譴責警方濫用暴力，提醒警察停止無理搜身及暴力對待和平集會的人士。警方派出代表接收信件。

數百名社工及社工學生傍晚聚集在灣仔警察總部附近的駱克道遊樂場，譴責警方濫用暴力。（勞敏儀攝）

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香港社會工作者總工會今晚舉辦和平默站活動，表達對特首林鄭月娥的憤怒及譴責警察濫用暴力。會長倫智偉認為，戴口罩、頭盔不是暴徒，但警察昨日卻以橡膠子彈對付年輕人，直言這是「暴力」，高呼「反對暴力！濫用暴力可恥！」其後帶領出席的數百名社工遊行至警總外，「香港人不是暴徒、警察都是香港人、警察唔好開槍、和平示威無罪、撤回惡法、林鄭下台」等，最後為被警察傷害的香港人默站三分鐘。

警察總部支援科警署警長江偉智（右）接過信社工的信件。（勞敏儀攝）

數十警員戒備 指集會未獲不反對通知書

現場有數十名警員戒備及拍片，並指他們的集會沒有獲發不反對通知書，參與者即高呼「我有權示威」。該會原本要求向警務處處長盧偉聰遞交請願信，最後由警察總部支援科警署警長江偉智接信，沒有進一步回覆。

有社工分享指，昨日看到有市民在背對速龍小隊情況下、突然被制服及遭拳打腳踢的短片，直言「我以為睇緊侏羅紀」。他認為，警察以武器對付手無寸鐵的市民，不會因此增加合理性，警方應以公義為先，並有責任捍衛公義。