【逃犯條例】40記者記招戴頭盔抗議阻採訪　一哥：我對記者最客氣

警務處處長盧偉聰今日下午5時在灣仔警察總部會見傳媒，就昨日（12日）在金鐘一帶因修訂《逃犯條例》引起的示威衝突事件作出交代。在場約40名記者及攝影記者響應記協呼籲，穿上反光衣及頭盔採訪記者會，以抗議近日警方連串對危害記者安全及損害新聞自由之行為。被問及對傳媒是否不尊重時，盧偉聰以「從來我對記者最客氣、最有禮貌」作回應，強調警隊有心做好與傳媒的關係，「可能你哋覺得我喺度解釋，但我係真心」。記協則在傍晚6時發出聲明，嚴重譴責近日在反對逃犯移交條例草案示威活動中，警方的連串危害記者安全及損害新聞自由之行為，嚴正要求盧偉聰作出調查，並向公共交代，又指將於日內向警監會作出投訴。

盧偉聰指曾有同袍透露有個別示威者假扮記者，始會要求搜袋及查看隨身物件，盼記者體諒。 （高仲明攝） 強調與傳媒一直保持良好關係 盼記者體諒 約40名記者及攝影記者響應記協呼籲，穿上反光衣及頭盔出席警方傍晚舉行的記者會，以抗議近日警方連串對危害記者安全及損害新聞自由之行為。盧偉聰表示，昨日整個行動中發放了超過150枚催淚彈、20發布袋彈以及數發橡膠子彈，但強調數目仍在點算中，又指行動中有22名警員受傷。而目前拘捕了11名人士，當中涉嫌擾亂公眾地方秩序、襲警、非法集會與暴動有關罪行。 現場有記者表示，在昨日的示威行動中，不少新聞工作者遭到警方阻礙採訪，例如有記者表明身份後，被警員以「記你老母」回應、有警員對著記者發放催淚彈等，向盧偉聰提問警方是否不尊重新聞工作者，盧偉聰表示，警隊一直與傳媒保持良好關係，更指「從來我對記者最客氣、最有禮貌」，現場傳出笑聲，盧又指，「大家唔好笑，我明你哋個別有啲遭遇或睇法，但我哋嘅心、警隊係有Heart做好同傳媒嘅關係」。 盧偉聰透露，昨日有數萬名示威者，在情況如此混亂下，警隊仍抽調32名警務人員作傳媒聯絡隊，並解釋警隊不會針對傳媒朋友，惟因曾有同袍透露有個別示威者假扮記者，始會要求搜袋及查看隨身物件，明白做法會令真正的記者感到不開心，希望記者能體諒，「喺咁惡劣嘅環境下，都冇時間講對唔住，如果記者遇到不禮貌對待，我感到抱歉，但請你哋體諒，警員當時工作已超過30小時，喺咁嘅狀態下工作，我知你哋都係」。盧又向在場記者表示，「可能你哋覺得我喺度解釋，但我係真心」。

記協發聲明 批警方以暴力和粗言穢語阻礙採訪

香港記者協會在傍晚6時發出聲明，嚴重譴責近日在反對逃犯移交條例草案示威活動中，警方的連串危害記者安全及損害新聞自由之行為，呼籲記者同業在警方傍晚舉行的記者會中，穿戴頭盔、反光衣向警務處處長盧偉聰表達不滿，嚴正要求盧作出調查，並向公眾解釋。記協又指將於日內向警監會作出投訴。記協表示，根據《警察通例》第39章05節，在事發現場的（警務）人員，須(a)以互諒互讓的態度，盡量配合傳媒工作；以及(b)不應妨礙傳媒的攝錄工作。然而記協在過去兩日向前線記者搜集得來的17宗個案可見，警務人員不單沒有遵守通例守則，反以暴力和粗言穢語阻礙採訪，對新聞工作者身體造成傷害，更嚴重損害《基本法》所載之新聞自由及市民的知情權，並列舉六類濫權個案，包括：

1.四宗於近距離向記者發射催淚彈，其中一宗造成人身傷害；

2.兩宗以警棍痛擊記者，並令一名記者受傷；

3.多宗以盾牌推撞驅趕記者，並令一名記者受傷；

4.多宗以警棍阻嚇記者，以阻止其拍攝警員拘捕示威者的過程；及

5.多宗無理搜身以阻礙記者採訪



記協強調，這些濫權行為發生時，所有受害人身上均有清晰的記者身份識認，包括符合警察通例之記者證、寫有PRESS大字之黃色螢光背心或/及頭盔。而且絕大部分個案發生的現場，在相當距離內，根本沒有示威者，不存在殃及池魚之可能性，凡此種種令人懷疑個別警員是否針對記者。

防暴警向記者近距離發射催淚彈 外媒：You shoot the press



記協更列出一宗形容為令人憤怒的個案，昨日一名身穿寫有PRESS大字之黃色螢光背心的本港攝影記者，於金鐘拍攝數名防暴警察發射催淚彈情況時，被對方要求離開，記者未有理會繼續拍攝，防暴警察竟在相隔5、6米距離向其發射催淚彈，被外國記者阻止後方停止，其後有相關片段流出，”You shoot the press”（你向記者開槍）事件，認為警方對記者使用非必要的武力，已遠超行使維持公共秩序的合法權力，記協要求警方就此作出公正內部調查，並對濫權警員進行處分。