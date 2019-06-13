【逃犯條例】牧師憶試圖隔開警民衝突　反遭警斥：叫你耶穌嚟見我

數十名基督教牧師、傳道人召開記者會，譴責昨日（12日）警方以暴力鎮壓，令示威者身體、心靈受創傷，以及政府以「動亂」抹黑示威者。 多名牧師在現場分享，過去數日經歷，有牧師在分享時激動落淚，亦有牧師提到年輕示威。牧師王震廷呼籲，反對修例的市民在未來選舉，不要投票予支持修例的政黨。

數十名基督教牧師、傳道人召開記者會，譴責警方昨日（12日）以暴力鎮壓市民，且把示威定為動亂。（陳芷昕攝）

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獲不反對通知書 到集會區唱聖詩

6月9日大批市民上街遊行促政府撤回《逃犯條例》修訂，特首林鄭月娥堅拒撤回，前日晚上（11日），有人響應網上呼籲到金鐘集結，最終於12日爆發激烈警民衝突，期間警方更發射了約150粒催淚彈，遠超2014年9月28日佔中啟動當天的87枚。。

牧師王少勇表示，在衝突當日，他們獲警方不反對通知書，於6月11日及12日在中環政府總部東翼前地外添美道西面行人路之指定公眾活動區舉行集會，時間共有兩段，分別是上午7時30分至8時30分，及晚上8時正至9時。王少勇稱，一班信徒在現場唱詩歌，而現場的年輕人亦十分和平，12日的早上警方稱有示威者攜帶武器準備衝擊，惟他在現場未見相關情況，但在場警方隨即拉起長盾及拔出胡椒噴霧，令現場氣氛緊張。王少勇強調，示威者的行為和平及克制，而他親眼目睹速龍小隊於政總天橋上，手持警棍追逐示威者。

胡志偉牧師 （圖左）及袁天佑牧師在分享經歷時一度哽咽，譴責警方暴力鎮壓市民。（陳芷昕攝）

曾站示威者與警察中間 勸雙方冷靜

胡志偉牧師則認為，在衝突發生時，當時警方曾一度後退，只是部署之一，讓示威者以為可向前走，從而攻擊示威者。胡志偉提到現場有中學生「驚到唔識郁」時一度哽咽，坦言他在現場的經歷，和政府公布消息不同，他又表示特首自稱為「慈母」，卻粗暴對「子女」。

記者會中，教牧強調曾站在示威者與警察中間，勸雙方冷靜，林家賢牧師則提到，他曾向警方友善提出，是否可先舉旗，才發放催淚彈，豈料遭到警員挑釁，「叫你耶穌落嚟見我哋！」

林家賢牧師曾向警方提出，發催淚彈前先舉旗，警察卻回應，「叫你耶穌落嚟見我哋！」，令他感到被挑釁。（陳芷昕攝）

退休牧師袁天佑促特首下台

退休牧師袁天佑表示，過去逾10年曾見證多次遊行，市民均和平地向政府表達訴求，但卻得不到回應，他又提到「有市民不求撤法，只係想暫緩，要求基本上好卑微，但特區政府回應嘅係橡膠子彈，布袋彈，促林鄭月娥應下台。就六大宗教領袖發出聯合聲明，促政府暫緩修例，他期望特首盡快回應。