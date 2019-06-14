【逃犯條例】港鐵調景嶺站有人疑再採不合作行動　　警員在場戒備

反對修訂《逃犯條例》爭議不絕，繼周三大批市民包圍立法會一帶示威外，並演變成流血的警民衝突後，昨日（13日）有市民發起不合作運動，包括於港鐵個別車站，阻礙列車車門關閉等，導致觀塘線服務一度受阻。

網傳今日(14日)再有行動，並以港鐵調景嶺站為目標。不過，記者現場所見，今日有逾20名警員及港鐵職員於現場戒備，其中每道幕門均有港鐵職員維持秩序，至早上9時前未見有人作出任何行動，現場服務維持正常。

而根據港鐵附例，倘不當使用緊急設備或不當進入或離開列車分別最高罰為港幣5000元及2000元。