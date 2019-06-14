【逃犯條例】港鐵調景嶺站有人疑再採不合作行動　　警員在場戒備

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反對修訂《逃犯條例》爭議不絕，繼周三大批市民包圍立法會一帶示威外，並演變成流血的警民衝突後，昨日（13日）有市民發起不合作運動，包括於港鐵個別車站，阻礙列車車門關閉等，導致觀塘線服務一度受阻。
網傳今日(14日)再有行動，並以港鐵調景嶺站為目標。不過，記者現場所見，今日有逾20名警員及港鐵職員於現場戒備，其中每道幕門均有港鐵職員維持秩序，至早上9時前未見有人作出任何行動，現場服務維持正常。
而根據港鐵附例，倘不當使用緊急設備或不當進入或離開列車分別最高罰為港幣5000元及2000元。
今日港鐵調景嶺站有多名警員到場監察現場情況。(盧翊銘攝)
港鐵觀塘線昨早有網民發起不合作行動，包括阻礙列車車門關閉，以及有乘客按動車上緊急掣求助，20班列車服務受阻。社交平台再醞釀於今天延續港鐵站不合作運動，但目標轉至港鐵調景嶺站往黃埔方向，《香港01》記者今早約7時20分到達視察，現場已有多名警員在場，連同港鐵職員在內，共有逾廿人在場監察及維持秩序，港鐵職員亦一度登上列車。
有零星市民於月台上長期等候，未知是否參與不合作運動者，截至8時半，現場未見任何異樣，列車服務維持正常，乘客秩序亦見良好。警察亦未見下一步行動。