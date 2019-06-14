【逃犯條例】美參議院提出修訂《香港政策法》

香港政府修訂《逃犯條例》所產生的爭議，成為國際關注的問題。美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）周四（13日）向參議院外交關係委員會提出議案，要求修訂1992年通過的《香港政策法》（United States–Hong Kong Policy Act），要求就中國政府如何利用香港繞過美國法律提交報告。

另外，同屬共和黨的美國國會及行政當局中國國委員會（CECC）主席麥戈文（Jim McGovern）提出跨黨派議案《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），要求美國國務院發出年度認證，確保香港的主治符合《香港政策法》的特別待遇。

該議案亦要求美國總統就多名書店員工及個別人士在港被虜事件，制裁涉案人士。包括被點名的個別人士將被禁止進入美國，以及被撤銷相關護照和其他入境文件；美國總統亦可以凍結他們在美的資產。

議案亦要求白宮擬定政策，確保美國公民和企業受到修訂《逃犯條例》所帶來的影響保護，美國商務部亦需每年提交報告，評估香港是否充分履行美國及聯合國對朝鮮及伊朗等制裁。

另外，議案亦明確列明，香港市民假如因參與示威被捕，美國不應拒絕他們的簽證申請。

預計有關議案會於當地時間周四提交國會討論。

（路透社）