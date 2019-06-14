【逃犯條例】行會成員林正財回應暫緩修例：政府考慮所有可能性

繼周三（12日）大批示威者與警方在金鐘爆發激烈衝突，民陣計劃於周日（16日）再發起遊行反對修訂逃犯條例。爭議不斷升溫之際，行政會議成員林正財今（14日）接受《香港01》電話訪問，稱暫緩修例是其個人意願，又稱特首林鄭月娥聽到不同意見。他個人希望政府從善如流，讓大家重建溝通平台，形容香港現時的溝通空間「好似已經係零」。 他今日接受《有線新聞》訪問被問到政府會否考慮暫緩修例，他說政府不是鐵板一塊，會考慮所有可能性。

金鐘一帶仍有大量市民聚集。（資料圖片／洪嘉徽攝）

林正財接受《香港01》訪問稱，他的個人意願希望政府可從善如流，被問到特首林鄭月娥會否有機會「心軟」，他說：「希望空間大啲，大家真係重建返溝通平台」。他又稱，現時社會不需要增加壓力，而是多一點和平，「所以我唔相信我哋任何再施行壓力嘅方法係好，我覺得大家可唔可以靜一靜，諗一諗。」對於社會出現撕裂，林正財形容，香港溝通空間「好似已經係零」，對社會並非好事，他又指：「如果見到成個社會好似企喺度，完全無得溝通，張力越嚟越大，甚至有流血事件發生，我覺得無任何一個人想見到，如果我能夠發聲，能夠讓空間大啲，大家多啲溝通，我覺得絕對應該做。」

立法會原定6月12日恢復二讀逃犯條例，引起激烈迴響，金鐘同日爆發嚴重衝突，直至今日（14日），仍有不少市民到現場「野餐」支援。金鐘一帶，不時有警員向在場人士查身份證、要求搜查隨身物品等，更不時出現爭執。

▼逃犯條例修訂二讀．龍和道被佔領▼