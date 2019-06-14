【逃犯條例】眾志成員美孚站跪地反修例　有乘客拍手撐、辱罵反

《逃犯條例》爭議不斷，香港眾志約7名成員今早(14日)於港鐵美孚站列車大堂與電梯交界位置，拉著綠色絲帶一字排開跪地請願，其中一位成員以大聲公高呼「反送中」口號，又呼籲市民響應星期一罷工、罷課、罷市「三罷」行動。 現場有港鐵職員維持秩序，市民前往月台乘車未有影響，亦有排隊乘客拍手，予以支持。不過，期間有中年男人見狀以粗口辱罵眾志成員，高呼「拉X你」，眾志成員未有理會，但向乘客致歉，表明請願迫不得已，期望市民理解。港鐵職員其後稱會發出傳票，作出檢控。《香港01》正向港鐵了解。

香港眾志7名成員今早於美孚站拉著綠色絲帶一字排開跪地請願，呼籲市民反修例。(盧翊銘攝)

香港眾志今早近9時於Facebook進行直播，表明繼前日於中環站發起「罷工迫擊線」行動後，再於美孚站進行第二波，7名成員一字排開跪地，於西鐵大堂通往荃灣線月台的電梯前約數十米，拉綠色絲帶及標語請願，其中一名成員負責手持大聲公作出呼籲，其餘成員則保持靜默。不過眾志FB一度出現「蝦碌」情況，誤報請願請場為九龍塘站。

現場所見，未見太大阻塞影響，乘客如貫排隊乘電梯通往月台，亦有職員維持秩序。有乘客拍手表示支持，亦有路過乘客以粗口辱罵一眾成員。港鐵數名職員其後趨前，表明將會作出票控，警方則抄下各人證件後放行。

《香港01》已就事件向港鐵作出查詢，正待回覆。

有乘客對眾志成員行動表示支持，趨前向他們說「加油」打氣。(盧翊銘攝)