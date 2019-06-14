輪候公屋噩耗！房委會下年度可供編配量僅2.4萬伙　按年大跌三成

公屋供應「黑洞」效應浮現！房委會資助房屋小組委員會下周五（21日）開會，討論2019/20年度公屋編配估算，消息指房委會於2018/19年度最終編配34,679伙單位，達標率達99.7%，惟房委會估算下年度可供編配的公屋數量，卻僅得24,100伙，比上年度大減逾萬伙，按年跌30.7%。 不過，這2.4萬多個單位中，不乏位處市區公屋「筍盤」，包括東京街2期5、6座(荔翠苑)；西九龍海達邨及石硤尾6期1、2座及秀茂坪秀明道1座。

房委會下年可供編配公屋量僅2.4萬伙。（資料圖片）

房委會於2018/19年度原先估算可編配34,800伙公屋單位，而實際上共編配34,679伙單位，達標率達99.7%。當中包括有26,889伙給公屋申請者，其中約九成為家庭及長者一人申請者，只有不足一成，即2,190伙給非長者一人申請者；另外房委會預留200伙供市建局安置清拆戶之用，惟最終只有94伙入住。至於其餘的公屋單位則分別編配給舊屋邨清拆戶、公屋寬敞戶調遷及公務員配額計劃等。

下年度可供編配的公屋量創下12年來新低。（資料圖片）

房委會預計2019/20年度可供編配的單位共有24,100伙，當中包括10,500伙新單位及13,600伙翻新單位，數量較去年估算的下跌30.7%，而今年的估算量更為自2008/09年度以來最低，創下12年來新低，打破2014/15年度的24,800伙估算單位數。

今年有7個公屋項目落成

雖然公屋單位編配數量大跌，但房委會預計今年將有7個公屋項目相繼落成，當中更不乏市區地段，包括長沙灣麗翠苑、位處港鐵南昌站旁的海達邨、火炭駿洋苑、石硤尾邨等；另外亦有秀茂坪邨、上水寶石邨及粉嶺暉明邨。

1.68萬伙可編配給公屋申請者

至於其餘1.36萬伙單位則來自租戶自願交還、身故或調遷至其他公屋等，房委會估計今年內有6個資助房屋出售計劃的項目相繼入伙，而單位數量較去年多，因此估計交還公屋單位的租戶數目會相應增加。房委會預料可將16,870伙單位編配給公屋申請者，而當中1,687伙可配給非長者一人申請者。