【首置上車盤】煥然懿居今揀樓　公屋戶中頭籤：居屋抽極都抽唔到

土瓜灣馬頭圍道首個港人首置上車盤「煥然懿居」，首批獲邀請的合資格申請者將於今日（12日）起進行揀樓。 有公屋戶成為了「煥然懿居」的首名揀樓人士，最終以650萬購入高層單位。她指出，現時一家四口居於公屋，居屋「抽極抽唔到」，對於能成功上車，她坦言：「平常心。」

早上九時半，首十位合資格申請者到場揀樓。(王潔恩攝）

市建局早上九時半邀請首十位合資格申請者到場揀樓。根據市建局規定，每組獲邀的申請者，有六人為家庭申請者；四人為單身人士。今日全日會邀請八十組申請者到場。

據現場所見，截止中午約12時，已有28個單位已被買家揀選。售價高達660萬元的「樓王」，則仍未被選購。

早上九時半，首十位合資格申請者到場揀樓。(王潔恩攝）

家庭頭籤：居屋抽極都抽唔到

林太有幸成為「煥然懿居」的首名揀樓申請者，今日在丈夫陪同下到場揀樓。她指出，一家四口現居住公屋，育有一子一女，今日成功選購了二座高層507呎單位，售價約650萬元。對於不單成功中籤，更成為了首名揀樓人士，她只說「平常心」。不過她補充，過去曾抽居屋三至四次，可惜「抽極都抽唔到」。

Nick(左）購入了高層單位後，坦言感到壓力，未來要更努力工作。（王潔恩攝）

中籤者：感到壓力 工作要更努力

另一中籤者Nick指出，他以約650萬購入一個高層單位，打算一家三口自住。他說，現時正租住位於西營盤單位，早前曾在外國及內地工作，現已回流香港十多年。

他形容首置盤單位「抵買」，不單比市場其他單位便宜，更可給予年輕人上車機會。不過，他承認購入單位感到壓力，工作唯有更努力。