公屋建屋量滯後　房委會委員倡六招增供應　陳帆稱研究舊屋邨加建

房委會今日（10日）舉行周年特別公開會議，會上不少委員關注公屋建屋量不達標問題。房委會委員郭偉強指出，若要恢復「三年上樓」承諾，房委會每年要提供約4萬伙新增單位，批評在土地短缺的情況下如「天方夜譚」。 委員提出至少六項建議，以推動興建更多公屋，包括爭取更多建屋土地、盡快訂立舊屋邨重建時間表、政府將部份私樓地撥作公屋發展、房委會在未盡用地積比率舊屋邨中加建綠置居單位、拆卸房委會工廈改建公屋、以及市建局協助興建公營房屋。 運房局局長陳帆會後指出，房屋署正研究舊屋邨，包括其地積比率是否已用盡，或有否空間作加建或改造。

房委會今日（10日）舉行周年特別公開會議，會上不少委員關注公屋建屋量不達標問題。（王潔恩攝）

每年建4萬公屋才可達到三年上樓目標

房委會委員郭偉強引述「團結香港基金」數據，稱未來十年公營房屋將累計錄得8.5萬個單位的短缺，若要恢復「三年上樓」承諾，每年要提供約4萬伙新增單位，但現時房委會每年一般只可增建約萬伙，坦言是「天方夜譚」、「零機會」。因此，他認為房委會應爭取更多土地，亦同意政府釋出高球場及填海，以提供更多新增用地建屋。

他又指，本港有不少舊屋邨，一般重建都需時約十年，建議房委會盡快訂立時間表，並規劃舊屋邨重建。

柯創盛指，現時公屋建屋量滯後，遠離長策目標。（資料圖片） 倡部份私樓地改建公屋 委員柯創盛又指，現時公屋建屋量滯後，遠離長策目標，未來5年公營房屋單位的總供應量為10.08萬伙，平均每年只有約2萬伙，較平均興建3.15萬伙的供應目標少36%。 他說，出租公屋及綠置居的供應量除了於2018/19年度勉強達標外，緊接的四個年度均出現「跳崖式」下降，供應缺口由5,600至8,700個不等，因此房委會必須迎難以上，建議政府將部份私樓地撥作公屋發展、向輪候公屋超過三年人士提供租金津貼等。

招國偉（右）指，綠置居具有先天性的限制，由於綠置居與公屋可直接轉換，令其設計與公屋無異。（資料圖片） 建議舊屋邨加建綠置居 另一委員招國偉又指，綠置居具有先天性的限制，由於綠置居與公屋可直接轉換，令其設計與公屋無異。他認為綠置居的質素應在公屋及居屋之間，以增加吸引力。 他又建議，房委會可在一些未盡用地積比率的舊屋邨中加建綠置居單位，日後每年度推出的居屋及綠置居亦應一併籌劃，使綠白表比例更公平。 運房局局長陳帆會後指出，房屋署正研究舊屋邨，包括其地積比率是否已用盡，或有否空間作加建或改造。不過，他強調當中要考慮現有住戶的環境、交通及空氣流通問題等，故要視乎情況才可決定。

倡拆卸房委會工廈 釋放熟地建公屋

委員黃碧如指出，房委會應考慮拆卸轄下工廈，以釋出土地興建公屋。她解釋，當年房委會興建工廈時，是希望滿足當時的工業需要，惟80年代大量工廠北移後，其歷史使命早已完成，加上不少地皮位於熟地，故理應改建公屋。

委員蔡海偉表示，面對現時社福機構土地不足問題，他引述前規劃署高官意見，認為可在公營屋邨增加最多5%樓面面積作社福設施用途。他又指，為解決房屋短缺問題，市建局應協助興建公營房屋。