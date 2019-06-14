【逃犯條例】教育局每朝致電問缺席師生人數　校長會：有別平常

本周三（12日）反修訂《逃犯條例》示威演變成大規模衝突，近日多間中學學生發動罷課罷考，教協周二宣布全港教師罷課。教育局局長楊潤雄昨日(13日)致函全港學校，稱校方須依例處理未經批准缺席的教師。中學校長會主席鄧振強表示，全港中學自周三起，每日早上均收到教育局分區電話，查詢缺席學生及教師人數，他形容情況「有別平常」，但理解教育局關注。他認為現時社會矛盾，非常影響校園安寧環境及學校運作，重申政府暫緩修例，才是解決問題方法。

教育局長楊潤雄昨日致函全港校長校監，促請校方按條例處理未經批准缺席的教師。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄昨日向全港學校發信，重申堅決反對罷課或罷教，任何人士不應利用學校作為表達政治訴求的場地，教師在任何情況下均須履行職責，堅守工作崗位。楊指，若個別教師在工作時間未經學校批准而缺席，或無履行職務，校方須明確指出有關行為實屬不當，並按相關資助則例、僱傭條例及校本政策處理。

中學校長會主席鄧振強表示，全港中學自周三起，每日早上均收到教育局分區電話，查詢缺席學生及教師人數，他形容情況「有別平常」。（資料圖片）

中學校長會主席鄧振強表示，全港中學自周三起，連續三日早上均收到教育局分區電話，查詢缺席學生及教師人數，未有要求索取缺席者的名稱，他形容情況「有別平常」。

他指，一般而言，學校只需要在每學年完結後，於暑假時向教育局呈交教師該年的缺席類別及日數，但不會詳細過問教師缺席理由；至於學生方面，若連續缺課7日或以上，才需要向教育局呈報有關個案，平日無需要向局方交代學生缺課情況。他續指，2014年發生佔領運動時，只有個別地區學校獲局方致電詢問情況，但都未如今次般向各校致電了解。

無明文規定事假申請條件 學校自主

根據《資助則例》及《教育行政手冊》，一般津校常額教師可享有薪病假，教師若連續申請兩日病假或以上，才需要出示有效的醫生證明；每個學年亦享有最多兩日的特別有薪事假。鄧指，教育局現時未有明文規定事假審批條件，在校本管理制度下，一般會由校董會授權校長審批教師假期申請。鄧續指，教師若因事請假，校長會考慮事件對教師的重要性，以及衝量學校教與學情況下，決定是否批准申請。

重申促政府暫緩修例

政府修訂《逃犯條例》引起社會各界反彈，相繼發起罷工、罷課及罷市抗議。鄧振強指，有學校收到教師以罷課為由申請事假，令校長在處理申請上感到「頭痛」。鄧振強強調，今次是社會矛盾影響學校運作和校園安寧環境，重申政府暫緩修例，才是解決問題方法，「解鈴還需繫鈴人。」