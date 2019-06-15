【開源年會】Mozilla為網絡做體檢　應對假新聞及網絡攻擊

網絡私隱、監控、假新聞、中心化等問題近年越來越嚴重。香港開源年會2019上，Mozilla台灣社群聯繫人陳心一帶來最新一份《網路健康報告》，逐一探討網絡的「健康問題」。 這些概念或許比較抽象，他以本港近日反對《逃犯條例》修訂示威期間，通訊工具Telegram受攻擊為例，解釋何謂網絡過於中心化，當多數人太集中使用某個軟件時，這個工具便容易成為攻擊目標。

提起Mozilla，大多數人都會聯想到瀏覽器Firefox，但其實Mozilla也關注網絡公平和開放，並每年發表《網路健康報告》。今年報告分為私隱及安全、開放、融合、網絡素養、去中心化等五大主題，由世界各地義工撰寫的70多文章組成。

網絡中心化 被攻擊、失效的風險較高

報告指出近年網絡越來越集中在少數網站，例如許多人日常生活均依賴Facebook，但難以察覺背後的危害。他以本港反對《逃犯條例》修訂示威期間，參與者集中使用的通訊工具Telegram受到DDos攻擊為例，指出工具一旦被黑客成功入侵其實是很致命的，認為可選擇其他通訊工具如FireChat作備用。事件亦反映若集中使用同一個網站或工具紀錄所有資料，一旦被網站攻擊、資料外洩的風險亦較高。

在近期社會就《逃犯條例》的爭論中，網上也出現各種謠言和假新聞，陳一心指，現時台灣社交媒體假新聞氾濫。他指出，製作假新聞成本非常低，但傳播非常高效，幸而世界各地開始有應對措施，例如台灣政府規定官員要在指定時間內澄清假新聞，也有民間團體開發謠言鑑別工具。他亦留意到香港近期有不少「長輩圖」，以此應對不同年齡層之間訊息傳播的同質化問題。

陳心一認為《網路健康報告》更像是一份體檢報告，綜合描述網絡世界正面對的不同問題，如果有心人想一同將網絡變得更好，可以申請Mozilla的項目基金，或參與政策研究和倡議。

Mozilla台灣社群聯繫人在2019香港開源年會上，分享《網路健康報告》。（陳嘉慧攝）

鼓勵年輕人加入Mozilla等開源社群

他亦鼓勵有志投身技術行業的年輕人加入Mozilla等開源社群，並分享道自己大學時雖然不是主修IT相關科目，但因對編程深感興趣，大學一年級時加入Mozilla社群當義工，不單止認識到許多志同道合的朋友，亦積累技術開發的經驗，畢業後即加入自己心儀的技術團隊。

香港開源年會為本港規模最大的開源科技會議，於昨今（14及15日）兩日於科學園舉行，邀請數十名本地及海外開發者分享最新開源發展，內容涵蓋程式開發、數據分析、區塊鏈技術等。