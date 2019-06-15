【逃犯條例】一周政局峰迴路轉　究竟是什麼令北京、港府急轉彎？

《逃犯條例》修訂的爭議愈演愈烈，周日（6月9日）大遊行，民陣指有103萬人上街，警方指高峰期有24萬人，惟政府一直強硬回應遊行，「企硬」修例絕不退讓，究竟是甚麼事情令北京、港府立場急轉彎暫緩修例？ 回顧過去七天，香港政局可謂風雲變幻，周一（10日）凌晨爆衝突，周二（11日）梁君彥劃下6月20日完成修例死線，罷工罷課罷市聲起。終於到周三，香港人再次經歷催淚彈，示威者佔領金鐘一帶，警方用催淚彈、橡膠子彈清場。特首林鄭月娥、警務處處長盧偉聰接連兩日強硬回應，將衝突定性為暴動。到周五卻突吹和風，多個行政會議成員說可暫緩修例。據了解，整件事的轉捩點是周三佔領重現及衝擊立法會，北京不欲演變成流血事件，以及動搖香港社會穩定，於是與港府商量如何緩解局面。 民陣明日再發起大遊行，無論香港政局何去何從，香港人已經歷動魄驚心、峰迴路轉的一星期。

6月9日大遊行，民陣指有103萬人上街，警方指高峰期有24萬人。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

醞釀數月 上街市民倍增

反對《逃犯條例》修訂的爭議，港府從3月底公布法案後，反對聲音愈演愈烈。民間人權陣線，3月31日首次就事件發起遊行，民陣稱有1.2萬人參加，警方指高峰期有5200人。一個月後的4月28日，第二次遊行人數十倍升，民陣稱有13萬人參加，警方指高峰期有22,800人。

真正的民怨，在6月9日的大遊行爆發，民陣發起的第三次遊行，不同階層和政治光譜的市民都有參與，由於起步點的人數眾多，更提早至2點半從維園出發，到龍尾到達立法會終點，已是夜晚近10點。民陣公布有103萬人遊行，是回歸後最高，遠高於2003年反對《基本法》23條立法的50萬人大遊行；但警方指高峰期有24萬人，比2003年的35萬人低。同日全球20多個城市，均有聲援香港的遊行或集會，令香港的政局引起各國關注。據了解，在這個階段，北京和港府的態度仍然強硬，但已開始動搖，密切留意事態發展。

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6月9日大遊行後，10日凌晨有立法會外聚集的示威者衝擊立法會。（資料圖片／羅君豪攝）

破紀錄大遊行後 政府企硬令民怨升溫

6月9日大遊行後，特區政府立即發表聲明，表示《逃犯（修訂）條例草案》會如期在6月12日（周三）二讀，態度強硬。當時立法會外仍有過千人聚集，到10日凌晨，有市民開始衝擊立法會和龍和道，示威者拆鐵馬、架設路障，但警方很快清場，1點半已收復龍和道，將最後約200人驅散至灣仔，到凌晨4點登記身份證後，就讓大部分示威者離開。

10日（周一）凌晨的衝擊被驅散，但民怨繼續發酵，有市民開始發動在12日、立法會二讀當日，全港罷工罷課罷市，並包圍立法會。11日（周二）晚上9點多，陸續有市民到添馬公園和立法會附近聚集。

重演佔領催淚彈 警方武力升級清場

12日（周三）早上約8點，示威者就成功佔領龍和道、夏慤道，之後陸續有市民加入，猶如2014年雨傘運動的場面。佔領金鐘後，局勢一直平靜，警方亦未有清場。但到下午3點後，示威者衝擊立法會防線，警方以催淚彈、橡膠子彈、布袋彈等武器清場，合共發射超過150枚催淚彈、數發橡膠子彈和約20發布袋彈，到傍晚示威者已退到中環大會堂方向，佔據道路。但到13日（周四）凌晨1點，現場最後約100名示威者已經陸續散去。

不少清場的畫面在網上不斷重播，示威者無衝擊或被制伏後繼續被打，記者成為警方釋放催淚彈和胡椒噴劑的目標等，令不少市民質疑警方清場時使用過度武力。

12日早上約8點，示威者就成功佔領龍和道、夏慤道。（資料圖片 / 林若勤攝）

重演佔領催淚彈 警方武力升級清場

12日（周三）早上約8點，示威者就成功佔領龍和道、夏慤道，之後陸續有市民加入，猶如2014年雨傘運動的場面。佔領金鐘後，局勢一直平靜，警方亦未有清場。但到下午3點後，示威者衝擊立法會防線，警方以催淚彈、橡膠子彈、布袋彈等武器清場，合共發射超過150枚催淚彈、數發橡膠子彈和約20發布袋彈，到傍晚示威者已退到中環大會堂方向，佔據道路。但到13日（周四）凌晨1點，現場最後約100名示威者已經陸續散去。

不少清場的畫面在網上不斷重播，示威者無衝擊或被制伏後繼續被打，記者稱為警方釋放催淚彈和胡椒噴劑的目標等，令不少市民質疑警方清場時使用過度武力。

直到這一刻，北京對事態發展感到擔憂，且開始思考是否需要「轉彎」，以免發展下去會出現不欲見到的流血事件，亦令香港社會穩定現變數。這成為整個事態發展的重要轉捩點，港府形勢急轉直下。

12日，林鄭月娥在接受電台台訪問期間數度硬咽落淚。（無綫新聞截圖）

林鄭先眼淚攻勢 再定性為「暴動」

12日當日早上8點多，林鄭月娥在禮賓府接受無綫新聞專訪，當時示威者剛剛佔領金鐘，未有衝突。專訪最早在5點鐘的普通話新聞中播出，林鄭月娥強調不會撤回逃犯條例修訂，亦以眼淚攻勢，說道被指「賣港」時哽咽流淚，又指被不問世事的丈夫斥指她擔任特首後「賣身給香港」。

到晚上8點多，林鄭月娥再發表電視錄影講話，態度強硬指下午的大規模衝突是「暴動」，首次為示威定性。

外交部發言人當日中午亦表態支持港府修例，態度強硬。而建制派就坐警車出入立法會，全日都開不到會。

各國紛紛評論香港政局，包括美國總統特朗普開腔評論，白宮顧問又公開表示，特朗普與習近平月底會面時，會表達對香港修例的看法。

不合作運動此起彼落 立法會無法續會

到13日（周四），不同市民響應不合作運動，刻意延誤港鐵，繼續有市民包圍立法會，直至立法會主席梁君彥宣布當日不開會後才陸續散去。民怨依然高漲，下午警務處處長盧偉聰見記者，承認在醫院拘捕示威者，並拘捕多名大學生，部分人以暴動罪被捕。

但亦在同日，中國駐英國大使劉曉明接受英國廣播公司（BBC）專訪，強調香港修訂逃犯條例並非中央指示，內地的中央和地方媒體罕有地轉載報道。本港多個界別聯署要求政府擱置修例，民陣就再發起在6月16日（周日）父親節當日再遊行。

警務處處長盧偉聰見記者，指警方在周三清場時，用約超過150枚催淚彈、數發橡膠彈、20布袋彈。有記者採訪時被警員直接發射橡膠子彈和催淚彈，被警員用粗言侮辱，現場記者身穿全副採訪裝備，包括反光衣、頭盔、眼罩採訪。（高仲明攝）

周五開始吹和風 避免流血衝突

14日（周五），不合作運動持續，立法會亦繼續不開會。網上亦有人用「長輩圖」分享中國駐英大使的講話，指修例非中央指示，又指要「保民生抗修例」，希望令部分「偏藍」人士加入反對修例的陣型。

同日多名行政會議成員，包括陳智思、林正財、羅范椒芬、湯家驊紛紛放和風，陳智思說「緩衝下」，林正財說「暫緩修例是個人意願」，湯家驊說「台方拒引渡令七月死線不存在，重新諮詢是可取方案」，只有葉劉淑儀繼續強硬支持修訂。

多名前高官，包括前保安局局長黎慶寧、前憲制事務司施祖祥聯署，呼籲撤回草案。實政圓桌立法會議員田北辰呼籲暫緩修例，民建聯的蔣麗芸亦說可以延遲一點時間也不壞。

「和風」下，撐修例大聯盟取消記者會和簽名街站，只有工聯會現身支持修例、支持警方執法，其他建制陣營一直按兵不動，立法會亦未公布何時恢復二讀。

社會氣氛依然高漲，不合作運動、再次上街大遊行、再包圍立法會的聲音不絕於耳，到周五下午，一直有多個傳言指逃犯條例會暫緩修訂，避免爆發流血衝突，亦有傳林鄭月娥等待北京最高指示。

▼回顧6月12日反對逃犯條例修訂 大規模示威衝突前後30小時▼