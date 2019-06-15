【逃犯條例】民陣周日如期遊行　下周一不進行三罷

自本周日（9日）大批市民上街反對修訂《逃犯條例》及本周三（12日）金鐘爆發警民衝突後，特首林鄭月娥終在今日（15日）下午3時會見記者，但只宣布暫緩修例，再進行諮詢，但不會撤回，她相信今年內不會再上立法會審議。 民間人權陣線對政府「只緩不撤」，表明不收貨，明日（16日）如期舉行第四次反修例遊行，呼籲市民穿黑衫、掛白絲帶上街，要求林鄭月娥問責下台；但原計劃在下周一舉行的「三罷行動」（罷工、罷課、罷教），則不進行，但會「蓄勢待發」，做好宣傳工作，讓公眾理解「三罷」，一旦政府在暫緩修例後再推上立法會，就會再發動三罷。

【18:18】民陣公佈未來的兩項行動，包括第一發起全球聯署，要求林鄭月娥即時下台；第二是明天發起遊行，呼籲參與市民著黑衫、掛白絲帶。

【18:15】有社工批評林鄭月娥「將（台灣兇殺案死者）潘曉穎的家人用完即棄」，社福界於星期一早上會有行動，社福界會堅持罷工，並在明日遊行後，會到社區「消毒」，講解清楚和平示威並非「暴動」。社民連前立法會議員梁國雄表示，林鄭月娥應要問責，無撤回修訂即代表會隨時重臨，又指今次修例是林鄭月娥一手造成，獲中央、警方支持，才要在記招上多謝他們。

【18:04】岑子杰強調，明天遊行目標是要林鄭月娥下台。至於為何不繼續「三罷」，岑子杰指發動「三罷」是為了阻止立法會審議修訂，但現時立法會不開會，將投放資源回到社區，把握時間做好地區工作，強調是「蓄勢待發」，指林鄭月娥、中央就修例是「未死心」。

岑子杰（中）表示，發動「三罷」是為了阻止立法會審議修訂，但現時立法會不開會，將投放資源回到社區。（鄭翠碧攝）

【18:01】民陣副召集人陳皓桓表示，將發起聯署要求林鄭月娥下台。另岑子杰指，就遊行路線，警方指民陣之前建議的幾個起點選址，以難以維持秩序為由拒絕。被問到預計明日遊行人數會否較6月9日下跌，岑子杰說：「香港人的憤怒是去到前所未有的地步。」他呼籲香港人，為了守護香港，「不可以被扣起暴動的帽子」，亦不接受有示威者被政治檢控，重申林鄭記者會仍無釋除港人憂慮，重啟修例程序只要12日、約60小時審議便可，認為沒有撤回，即事件未解決，呼籲香港人明日「一定要出來」。

【17:50】就會否發起「三罷」，副召集人陳皓桓說，當林鄭月娥不肯下台、撤回《逃犯條例》修訂，「三罷是蓄勢待發」，在這段期間，會做好宣傳工作，讓公眾理解「三罷」。據警方網頁，就明日的遊行，已向民陣發出不反對通知書，由下午2時30分在在維多利亞公園1至6號足球場集會，以中央草坪為起點，終點為中環立法會道東西面行人路、及添美道西面行人路。

民陣表明不接受政府暫緩修例，明日繼續遊行。（鄭翠碧攝）

【17:46】岑子杰表示，林鄭月娥必須下台，明日（16日）會繼續遊行，已收到警方的不反對通知書，但只允許由維園六個球場及草地去到添美道，民陣呼籲市民參與遊行，「話畀佢知，香港人唔收貨！」

【17:45】民陣召集人岑子杰回應林鄭月娥公布暫修例，他批評林鄭「死不認錯」、拒絕落台、多謝建制及中央支持，「根本不是回應給香港人。」他認為香港人不會滿足，警方依然有嚴密佈防，他感到失望及憤怒，香港人不會被所謂「暫緩」所騙到。

民陣稱將於明日如期舉行遊行。

【15:20】特首林鄭月娥宣布，特區政府決定暫緩《逃犯條例》修例工作，做更多解說，聽更多意見。保安局局長李家超會致函立法會主席梁君彥，收回條例草案恢復二讀辯論的預告，立法會修例的工作會暫停。她補充不設立時限，徵詢意見後才會繼續下一步工作。

【14:30】吳靄儀、何韻詩、許寶強及何秀蘭宣布成立「反送中受傷被捕者人道支援基金」並擔任臨時信託人。基金將為被捕人士及周三衝突中的傷者籌款，提供緊急醫療、法律及相關援助。民陣亦會於周日的遊行內為基金籌款。

在本周三的反《逃犯條例》修訂示威，警方共發射了逾150枚催淚彈。（資料圖片／余俊亮攝）

【13:30】因應周日的遊行，新巴城巴宣布將分階段進行改道及改站，涉及超過80條巴士路線受影響。

新巴城巴逾80條路線受影響。

【13:00】行政長官辦公室宣布，特首林鄭月娥將於下午3時在政府總部見記者。

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【12:45】就反對修訂逃犯條例，民陣原定於明日下午2時半發起遊行，將先於維園集合，並於3時出發遊行至金鐘政府總部，而屆時警方視乎人數決定是否開放六條行車線。

因應特首林鄭月娥或將於今日下午宣布暫緩修例，民陣稱若政府不決定撤回修例，遊行將會如期舉行；至於星期一的「三罷行動」會待政府記者會後再交代。召集人岑子杰又稱遊行的重點為還當日示威者公道。另外，民陣將會設立街站，為支援在反修例示威中傷者及被捕人士籌款。