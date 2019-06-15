【逃犯條例】傳伊院促交請假人數惹白色恐怖　醫管局：無要求申報

立法會原於周三（12日）就修訂逃犯條例恢復二讀，大批市民於當日發起罷工行動，要求政府撤回修例。網上有傳言指伊利沙伯醫院要求病房員工由周三起至下周五（21日），每日提交請假人數，被質疑針對示威活動，製造白色恐怖。 醫院管理局回覆《香港01》查詢，指並無要求醫院前線部門就員工請假人數及原因等事宜進行額外申報。

網上流傳一封伊利沙伯醫院發出的電郵。（Facebook專頁「HA Secrets」圖片）

根據Facebook專頁「HA Secrets」所指，伊利沙伯醫院有高層要求員工於周三（12日）至下周五（21日）期間，每日提交病假及緊急年假的人數。文中有聲稱由院方發送的電郵，當中指出報數的程序由周三開始，要求各個病房同事就每更的請假人數作申報，並於每日下午2時半前提交，就算當日無人請假仍需要呈交。有關的做法被質疑針對周三的反對修例示威活動，批評製造白色恐怖。

金鐘立法會門外的反修例集會，演變成警民衝突。（張浩維攝）

醫管局：無要求額外申報

醫管局回覆查詢時稱，並無要求醫院前線部門就員工請假人數及原因等事宜進行額外申報。醫管局又指，有既定人力資源指引，員工可按需要及情況申請假期，轄下公立醫院會確保有適當醫護人手提供正常服務。