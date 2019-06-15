【逃犯條例】田北辰：事件觸動中央神經　支持暫緩修訂取共識

政府修訂《逃犯條例》飽受非議，亦觸發連串示威。全國港區人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰認為，有聲音批評「港人治港、高度自治」已經走樣，加上警方的抗暴手法觸動了中央神經。他支持暫緩修例讓社取得共識，但不希望政府「永遠暫緩」修例，強調是要堵塞法律漏洞，不能夠讓香港成為逃犯天堂。 嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣則認為，今次事件是政治問題，並牽動到台灣的選舉；贊同暫緩修例能夠為現時的緊張氣氛降溫。

田北辰不希望政府「永遠暫緩」修例。 （資料圖片／張浩維攝）

全國港區人大代表、實政圓桌召立法會議員田北辰出席商台節目《政經星期六》指出，有人反映今次事件中央太早表態令到港人感到失去「港人治港、高度自治」已經走樣，按他理解香港警察的抗暴手法令中央感到非常敏感，「觸動中央神經」，但如何解決修例引發的衝突，最終決定權在中央手上。

至於特首林鄭月娥多次稱，修訂《逃犯條例》是因為台灣謀殺案，田北辰直斥是將兩者混為一談「屎橋」，「台灣（總統）蔡英文都話唔收啦，你仲可以點呢？」他支持暫緩修訂，但坦言堵塞移交逃犯的漏洞是要處理，「唔可以話處理失當而永遠唔做，好似《23條》都係憲制責任，而呢個漏洞是要做，但要從頭開始」，包括耹聽不同政見人士的意見，直至社會取得若干共識再修例。

+ 2

嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣指出，今次事件已經牽動到台灣的選舉，修例屬政治問題。他認為，暫緩修例能夠為緊張氣氛降溫，換取時間，想出新方案。他又指出，政府及議會內並沒有成熟的官員、議員，認為政治人士要懂國情亦要有國際視野，更要明白本地局勢，「唔恰當做個位嘅人，點解仲係個位上面呢？」

社聯行政總裁蔡海偉批評，政府在逃犯條例修訂的整個處理都非常差，社工界認為政府不尊重民意，擔心倉促修例對香港帶來巨大影響，於是參加遊行及罷工。同時，社工界亦覺得自己有角色去支援年青人，輔導他們的情緒。

蔡海偉認為年青人愛護香港

在軒尼詩道的社聯大廈開設的休息站讓年青人休息，傾訴，在早前的金鐘衝突中有逾千名年青人前來，他們大多都表現冷靜，且十分關心條例，「有學生感到疑惑『點解100萬人上街，政府都唔聽意見？』」認為他們均十分愛護香港。