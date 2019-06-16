【父親節】父子檔由揸鑊鏟同轉揸巴士　子：爸爸養起頭家都幾辛苦

子承父業，同樣由飲食業投身運輸界。九巴車長黃浩然自小跟爸爸黃禮文出車，在爸爸的建議下由廚師轉行成為車長，轉行後因工時縮短，加上兩人在同一公司，關係變得更融洽。轉職巴士車長後，兒子更體會爸爸的偉大，「爸爸養起頭都幾辛苦！」

車長黃浩然（右）自小跟爸爸黃禮文出車，在爸爸的建議下由廚師轉行成為車長。（麥凱茵攝）

32歲的黃浩然加入九巴4年，入行前是一名廚師。他指，任廚師雖然有落場時間，但整體工時長，而且僅得膳食福利。在爸爸黃禮文的建議下便轉行揸巴士，他說：「我成日都問佢點解唔早啲介紹我做車長？」

62歲的黃禮文駕駛過啟德機場的富豪巴士、三門「熱狗」巴士等，他透露年輕時在燒味店、快餐店做了4至5年後，因收入不穩定又見九巴刊登廣告招聘車長，於是與當時仍是女朋友的太太商討轉行，結果一做便是37年。

3歲起跟爸爸出車 愛坐車內看洗車

轉做車長後，兒子黃浩然出世。黃禮文便轉做特別更車長，以爭取更多時間照顧兒子，「早上11時許下班後到學校接兒子，回家休息至晚上6時又再上班。」而兒子自3歲懂事以來便跟爸爸的車，遊巴士河。談及過去的回憶，他說：「我最喜歡的便是坐在巴士內看洗車，真是好有趣！」

黃浩然長大後並未有即時投身運輸界，而是選擇當廚師：「因為爸爸細個成日煮飯我哋食，多少都影響咗我。」但飲食業的工時長，黃爸爸於是建議他轉行。加入車長行列後，黃浩然回想說：「原來爸爸養起頭家都幾辛苦！」爸爸當年駕駛「熱狗」軚盤又大又重，又沒有冷氣；他指現時巴士新穎、有冷氣，工作環境談不上辛苦，「我哋好好多。」

他又透露，兩父子做同行後無形間多了溝通，因為在車廠內也經常會相遇，增進父子間感情。他笑言：「其實很簡單，公司派月餅、派糭便問他是否已經拿了。」



提醒兒子駕駛時勿心急

哪位的駕駛技術比較好？黃浩然笑一笑說：「我手車都唔錯！」黃爸爸亦表示，坐過兒子的車「（技術）唔錯㗎」，不過會時常提醒他「唔好心急、唔好開咁快」，言語間流露着父親對兒子的關懷。

今日是父親節，會否為爸爸親自下廚？黃浩然想了想，答「出街食算了！」不過，他亦在訪問當日準備了親手做的肉醬意粉送給爸爸做驚喜，感動得黃爸爸豎起拇指「10分有9分，差1分係仔嘅廚藝係無爸爸咁好！」