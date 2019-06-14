【父親節】童年始懷疑身世　花甲之齡尋雙親：想感受大家庭熱鬧

每逢父親節，看見旁人一家同慶，冼玉翎也渴望一嚐這般溫暖，現已踏入花甲之齡的她，眼泛淚光感慨地說：「如果我不生小朋友，這個世上可能只剩下我。」 自那年，她在家中發現那張印有與自己出生日期相同，卻屬於「陳美忠」的針卡，本來簡單歡欣的童年就此打破，她開始懷疑自己身世；輾轉多年，她後來從醫院得知生父母名字，及有七名兄弟姊妹，令她重拾希望，餘生揭開謎底。 盼望找到雙親只有簡單的願望：「想多謝他們，也想感受有兄弟姊妹的日子，想知道自己身世。」

冼玉翎，原名陳美忠，於今年1月向紅十字會申請尋人服務。（李慧妍攝）

她叫冼玉翎，現在是四個小孩的母親，「如果我不生小朋友，這個世上可能只剩下我。」

時間倒回1955年的西營盤，冼玉翎的生母拖著兒子，然後將仍包裹在布裡，僅8個月大嬰兒交給冼氏夫婦，那個嬰兒就是冼玉翎，而她亦從此過上被領養的生活。

發現「陳美忠」的出生日期與自己相同 於是懷疑身世

過着與一般小孩無異的童年生活的她，至約7、8歲時，偶然在家中抽屜，她發現一張防疫注射記錄卡上的出生日期印着「1955年7月29日」，日期與自己的相同，惟名字竟是「陳美忠」，令她不禁懷疑自己的身世，「但我好驚，不敢問養父母，怕他們再次不要我。」於是，卡上的名字，她便牢牢記下至今。

到醫院翻查資料發現自己有7兄姊

這個疑問一直收藏至她三十多歲，因從報章看到其他尋親故事，便鼓起勇氣尋親，遂到贊育醫院翻查出生記錄，得知生父名為陳喜盛，生母姚碧若，估計現在已年屆93歲及91歲。她又得知，自己是生母的第八胎，「從小都是獨女，會感覺孤單、孤獨，但知道有好多兄弟姊妹，就會想我是最小的，他們一定會很疼愛我。」

分離前生母對養母說：送給你 以後都能分一件餅吃

由於對原生家庭資料所知不多，尋親進展不多。數年後，養母突然問她是否已知被收養一事，「我說很早就知道了，但生娘不及養娘大，讓她放心，我會繼續孝順她。」然而，養母對其生父母的記憶也不多，僅知道雙方見面時，其生母拖著冼的哥哥，留下一句：「送給你，以後都能分一件餅吃。」她直言，對生母的決定未感憤怒，「相信是在不情願之下做。」

尋親資料：

原名：陳美忠 出生日期：1955年7月29日 生父：陳喜盛 生母：姚碧若

香港紅十字會社區關懷服務部本地緊急支援服務助理經理譚佩詩（左一）表示截至今年4月30日，紅十字會接獲31,711宗求助個案，成功率約35%。

這個與玉翎「分餅吃」的家庭，雖有溫暖，卻欠缺了可以陪伴成長的同齡人；她憶述，養父母年青時是生果小販，時常要到載著外國遊客的船上兜售生果，令她10歲便適應船上生活，「沒有同年紀的人在船上，一個人好孤獨。」初中後，她便投入社會工作。

若尋得親生家庭 應有好多家人很熱鬧

現時泛黃的黑白照片，封印了冼玉翎溫暖卻寂寞的童年，然而，她最希望找到親生父母，「想多謝他們，也想感受有兄弟姊妹的日子，想知道自己身世。」倘若雙親仍建在，只求見面，便已願足矣，「應該會很感動、感觸，有好多家人很熱鬧。雖然（找到）機會或不大。」