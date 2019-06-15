【父親節】80歲父親執着一生　風雨不改照顧智障兒半世紀

常說「養兒長憂九十九」，照顧嚴重智障的兒子更不是易事，但一位80多歲的父親，已照顧他的兒子長達51年。醫院的姑娘都叫他做「昌爸」，他每隔兩天就會到小欖醫院探訪兒子昌仔，風雨不改，每次都會親自煮飯給昌仔並餵食。 多年來，父子之間建立起深厚的感情，昌爸甚至為了兒子放棄移民到美國，只因捨不得讓兒子獨自留在香港。一留下，就留在香港到現在。

昌爸對兒子昌仔一直不離不棄，現在昌仔都已51歲了，昌爸則80歲。（王珮殷攝）

由期待出生 到一度一個月不回家面對



昌仔是家中「孻仔」，出生之前受盡父親期待。但昌仔出生後，經常生病，每隔幾天就要住院，昌爸一開始也不願意面對兒子，曾經試過一個月留在工作的工廠裡面，不肯回家。後來，昌爸漸漸接受兒子生病的事實。



「他還很小的時候，有一次我帶他出去走走，的士司機叫我隨便找個地方拋棄昌仔，但我最終都下不了手，因為他始終是我的兒子。」



昌仔10歲之前都是由姑姐照顧，在姑姐去世後才由昌爸半職照顧。1990年代，昌仔的二家姐到美國求學之後，昌爸轉為全職照顧昌仔，一直到現在仍照顧昌仔。

仍會抱昌仔到浴室洗澡

昌爸每隔兩個月就會帶昌仔回家兩個星期，每次昌爸都會親自照顧昌仔，凡事親力親為，幫助昌仔洗澡的時候，也會自己先從客廳抱昌仔到浴室。即使兩個女兒都勸告年事已高的昌爸不要那麼「搏」，昌爸強調自己現在有氣有力，能為昌仔做到的，都會盡量做。

昌爸為昌仔準備午餐。（王珮殷攝）

魚肉拆骨煲粥 抱着昌仔食飯



「他吞嚥不好，便不敢煮牛肉給他吃，怕他吞不好。」



每次到醫院探訪，昌爸都會親自煮飯給昌仔。昌仔吞嚥有問題，昌爸便會準備魚肉，拆骨煮粥給他，又會煲湯給他喝，然後每次都要抱着昌仔食飯。

昌仔有時候會扭計，昌爸也很有耐性地餵飯。昌仔也非常期待每次昌爸的來臨，會記得爸爸和他約定的日子，等待爸爸到來。

昌爸為昌仔餵飯（王珮殷攝）

風雨不改 黃雨照到醫院



兩父子的感情非常親密，昌爸聽力不佳，女兒在家大聲說話，都被昌仔當作罵父親，不允許姐姐太大聲對昌爸說話。昌爸一直都放不下昌仔，即使申請到綠卡，也放棄移民到美國的機會，留在香港照顧昌仔。

與昌仔有約定的日子就必然會到醫院探訪，採訪當日早上天文台發出黃雨警告的情況下，昌爸媽仍然煮好飯，準時到達醫院照顧他。

小欖醫院地下活動空間。（王珮殷攝）

由擔心醫院職工 到感謝醫院照顧



被問到會不會擔心昌仔獨自留在醫院，昌爸表示1993年昌仔開始住院的時候有擔心過，不知道醫院的人會不會沒有耐心。但後來發現醫院的職工都會先了解昌仔的性格再照顧他，例如姑娘知道昌仔性格要「氹」，不能用責罵，便會遷就他的性格。

醫院亦允許昌爸平時推昌仔到外面的露天地方散步、食飯，讓昌仔看看周圍的風景。另外，醫院備有物理治療師及職業治療師，讓院友輪流進行相關治，亦會讓院友在活動中心自由活動。