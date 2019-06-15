【逃犯條例】民陣周日遊行促全面撤回　警方只批用西行線往立法會

特首林鄭月娥今（15日）宣布暫緩修訂《逃犯條例》，民陣在傍晚表示，由於政府並非撤回條例，林鄭月娥更讚揚警隊清場的行動，直言香港人曾受騙，不會相信「暫緩」的決定，直接「香港人唔收貨！」，因此明天（16日）的遊行會繼續舉行，要求林鄭月娥下台。對於明天遊行人數會否減少，民陣沒有正面回應，但認為林鄭的回應「當香港人無到」，並無解決港人擔心的問題，港人亦會堅持訴求，直到林鄭下台為止。 警方一如本周日（9日）遊行，只批准使用維園往立法會的西行車路，但在維園集會的範，除了中央草坪外，明日則可使用1至6號足球場。

2019年6月9日的反對修訂逃犯條例大遊行，遊行隊伍最後擴至東行車路。（資料來源／李澤彤攝）

民陣：林鄭記者會只有五個重點

民陣召集人岑子杰稱，香港市民不會滿意林鄭在記招的發言，民陣感到失望及憤怒，呼籲市民明天參與遊行，向政權表達不滿。民陣明天會於維園出發，遊行到政府總部外。岑子杰指林鄭月娥的在記者會上的發言只有5個重點，分別是拒絕撤回修例、拒絕下台、堅持「屈」香港人暴動、多謝建制派及中央支持修例，「根本不是講畀香港人聽，不是回應香港人訴求！」他認為香港市民不會滿意林鄭的回應，民怨只會被激起，而非消退，民陣亦感到失望及憤怒，形容暫緩只是緩兵之計，「林鄭講嘅暫緩修例，香港人經歷過，係唔會俾佢呃㗎！」

民陣公布將發起全球聯署，要求林鄭即時下台。（鄭翠碧攝）

籲明天遊行穿黑衣 繫上白絲帶

岑子杰指修例有如一把刀插進港人身體，快刺進心臟，「林鄭話唔會再插落去啦，但死都唔肯掹返出嚟！」他炮轟林鄭死不認錯，更讚揚警方暴力對待市民，比梁振英更差，「一個有不反對通知書的集會都鎮壓，不上國際法庭係佢好彩！」他認為港人必須要求撤回修例，以及林鄭下台，「呢個被扣上暴動嘅帽子先除得落嚟！」

他呼籲市民明天身穿黑衣，繫上白絲帶，帶同更多親友參與遊行，向政權表達不滿，遊行訴求包括要求林鄭月娥下台、撤回修訂《逃犯條例》、取消對6月12日的衝突定性為「暴動」、釋放被捕人士、停止「濫捕」。

岑子杰指修例有如一把刀插進港人身體，快刺進心臟，暫緩只是「唔會再插落去」。（鄭翠碧攝）

遊行可用維園1至6號足球場

本周日（9日）的遊行，警方只批准由維園中央草坪出發，及使用西行線路面往立法會，不過無論是民陣公布的103萬人、抑或警方公布的24萬人，無可否認都逼爆港島，最終警方要開放東行線及駱克道予遊行市民使用。

警方網頁就明日的遊行，已向民陣發出不反對通知書，今次可於維多利亞公園1至6號足球場集會，由下午2時30分以中央草坪為起點，終點為中環立法會道東西面行人路、及添美道西面行人路。民陣早前提出另設香港大會堂及中山紀念公園作公眾集會及其後遊行的起步點，警方拒絕，解釋這會導致多條位於港島北的主要幹道可能癱瘓，對公共安全及公共秩序造成極高的風險。

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警方：不開放東行車路作遊行

與本周日的遊行一樣，警方批准明日遊行，亦只使用西行車路往立法會，未有應民陣要求開放東行線。

遊行由維多利亞公園出發，横過高士威道，由西行車路往禮頓道，再經伊榮街、邊寧頓街（北行車路）、怡和街、軒尼詩道、金鐘道，再於金鐘道近正義道橫過金鐘道，經樂禮街（南行車路）、夏慤道（西行車路）、夏慤道西行車路（近遠東金融中心掉頭轉向夏慤道東行車路）、夏慤道（東行車路）、夏慤道北面行人路、添美道西面行人路、中環立法會道東面行人路，以中環立法會道西面行人路及中環添美道西面行人路為終點。

警方強調，只讓公眾遊行隊伍上述遊行路線的行人路、西行全線及部分電車路東西行線前進，而高士威道、怡和街、軒尼詩道及金鐘道東行車路，會留作讓緊急車輛及其他道路使用者使用。

警方要求民陣當公眾集會達到30,000人、公眾遊行200,000人及一架車輛大幅增加或減少，須立刻通知警方。