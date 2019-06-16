【逃犯條例】港航5航班延誤取消疑因人手不足　員工稱請假去遊行

逃犯條例修訂在社會引起極大爭議，民陣今日（16日）再發起遊行，促當局撤回修訂，眾多市民前往遊行，致各區交通大擠塞。 除了路面交通之外，連航空交通亦同受影響。據了解，香港航空今早向員工發內部電郵稱是日為病假高峰，公司願增加津貼希望吸引更多員工上班，有港航現職員工透露，「我識嗰啲全部port sick（請病假）都係去遊行」，亦有航班懷疑因人手不足而延誤或取消。 機場管理局資料顯示，今日至少有4班港航航班延誤，其中一班由香港飛往曼谷、原定今晚8時許起飛的航班已取消。《香港01》正向港航、機管局查詢原因。

港航今日至少5班航班延誤或取消。（資料圖片）

根據機管局資料顯示，香港航空今日至少有5航班有改動，其中HX 779原定今晚8時40分由香港飛往曼谷，但航班現已被取消，而HX 076及HX 1317兩班分別前往塞班及孟買的航班則需延至明日（17日）才起飛，HX 232及HX 1858則稍有延誤。

港航發電郵以額外津貼逾千元吸引員工上班 員工：之前得幾百 今日才「加碼」

有現職港航的員工向《香港01》透露，公司今早八時許發出內部電郵，緊急召集員工上班及候召，公司亦有提高相關的津貼金額。港航在電郵中明言，今日為機組人員請病假的高峰（very high cabin crew sickness levels today），呼籲員工在今日或明日（17日）甚至之後自願加班。

該現職員工透露，「我識嗰啲全部port sick（請病假）都係去遊行」，又指公司在上周已數次發電郵稱會提供額外津貼，按不同職級給予300元至500元，但相信效果不彰，至今早再加碼，若有員工候召期間被召上班，可按職級獲1,000元或1,500元薪金。

《香港01》正向港航查詢航班延誤及人手不足的原因。

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