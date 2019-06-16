【逃犯條例】社協倡設獨立委員調查612衝突　促平反「暴動」定性

上周三（12日）因反對恢復二讀修訂《逃犯條例》，金鐘爆發嚴重衝突，警方處理手法被部分人質疑濫權。香港社區組織協會指，當日絕大部份示威者均是和平聚集，行動目的是阻止修例，而非為破壞社會秩序。但警方將示威人士的行為定性為暴動，並向示威人士發射最少150枚催淚彈、20發布袋彈、數發橡膠子彈，以無數警棍武力驅趕和平請願人士，屬不當安排。社協要求，行政長官或立法會成立獨立調查委員會，調查警方執法安排是否恰當。

社協：警方不合理使用武力

香港社區組織協會指，不少市民透過6月12日的示威行動以圖阻立法會通過修訂《逃犯條例》，行動目的是阻止修例，而非為破壞社會秩序，絕大部份示威者均是和平聚集，惟警方濫用權力且不合理使用武力，屬「暴力執法」。

社協續稱，從傳媒及現場人士拍攝的影片及相片中，屢見前線警務人員向示威人士施以不必要的武力，情況包括十多名警員圍毆沒有任何武力、運送食水的請願人士、近距離向沒有武力行為的女性長者、執行職務的記者噴射胡椒噴霧等。

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倡設獨立委員會 檢討警方執法安排

針對當日衝突，社協認為警方處理方式引起市民對其過份使用武力及濫用警權等的關注，要求行政長官或立法會成立獨立調查委員會，以及邀請獨立於政府的第三方人士，就當日警方執法安排、合法性及合理性等進行全面檢討。

社協認為，委員會亦應研判警方當日在部署警力佈防、上級指揮指令、前線警員施行武力，以及有否照顧市民和平請願表達意見等各方面有否失當，追究誰人需為事件負擔、問責下台。社協又要求，政府及警方需平反暴動定性及從輕處理有份衝突的年輕人。

警方在6月12日，發射最少150枚催淚彈、20發布袋彈。（梁鵬威攝）

對於政府暫緩立法程序的決定，社協認為是「紓緩當前社會危機的合理做法」，惟強調當中仍有很多人權保障問題，若日後諮詢亦應是正式、全方位及較長時間的公眾諮詢。