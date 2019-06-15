【逃犯條例】民陣周日遊行譴責警方暴力　全開6行車線及增起步點

民陣與警方商討後，得到警方不反對全開6條行車線。另外，除了本身由維園到添美道的路線外，當日也有由中環行到添美道的路線，但確實地點未有共識。民陣強調，本次遊行是要譴責警方暴力清場，希望市民會走出來反對警方使用過份武力。

民陣於會上强烈譴責警方於前日用布袋彈及橡膠子彈等有機會危及示威者性命的武力驅散群眾。（劉錦華攝）

民陣於會上强烈譴責警方於前日用布袋彈及橡膠子彈等有機會危及示威者性命的武力驅散群眾。警方不能回應民陣指責。民陣指，當日在龍匯道的集會是有不反對通知書，但警方在沒有警示的情況下依然以催淚彈射向民陣，而警方也未有回應。民陣要求警方為武力鎮壓道歉並負責，和釋放所有被捕人士，停止製造白色恐怖。

警方不反對由維園到添美道的遊行路線，並表示如果人數眾多，會開放6條行車線。雙方也達成共識，不以西環中山紀念公園作另一遊行起步點。雙方也同意可以增設第二個起步點，但警方向未決定是愛丁堡廣場或中環摩天輪為另一起步點。岑補充，增加起步點是希望讓行動不便的遊行人士有多一個選項。民陣呼籲市民，在今個周日的遊行穿黑衣，掛白絲帶。

被問及周日的遊行的人數會否預計比上周的少，民陣召集人岑子杰指上周有過百萬人上街已充分表達香港市民的聲音，未來的行動目的是要表示香港人的堅持，不只是要求撤回修訂及林鄭下台。而香港人也會因為警方前日暴行及眾多市民受傷，而走上街頭遊行以譴責警方暴行，並要求警方不要以暴動罪控告市民，釋放所有被捕人士。