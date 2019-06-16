【逃犯條例】反修例男子墮斃　花店白花沽清　市民：死者很傻　

抗議修訂《逃犯條例》男子昨於太古廣場墜地身亡，引起全城震撼，各界紛紛表示痛心疾首，大批市民響應裝上呼籲帶同白花到事發現場悼念。記者今早到花墟視察，不少花店反映「凡是白色的花都幾乎被清空」，有部分小店更坐地起價，白花炒價高於原價3成，部分更需50元一枝。不過，記者亦發現有良心小店和網上花店免費贈送白花，冀為事件「盡點心意」。其中，曾參與罷工、罷市的觀塘網店亦免費贈送200枝白花，90後女店主稱由於不少市民選擇自費購花，會按客人意願悉數將款項捐出，包括協助反修例示威被捕傷者度過難關，又寄望港人「珍惜生命，抗爭是持久戰，希望大家珍愛自己」。

一名35歲男子昨日於太古廣場危站，抗議要求政府撤回逃犯條例修訂，男子於晚上突然墮下身亡。意外後網上發起「一人一白花」行動，獲大批市民響應於事發現場放置鮮花和留下字條向死者悼念致意。

意外後，市民事發現場獻花。(資料圖片／陳永武攝)

記者今早到旺角花墟發現，不少身穿黑衣的市民到場購買白花，市民李太熱淚盈眶，對死訊深感難過，「死者真是很傻，真我不值得」，又強烈呼籲政府聆聽社會訴求，「不想有死傷」。

記者向多間花店了解，不少白花都被一掃而空，尤是白菊花和白玫瑰銷情最好。由於大部分貨品並無標價，記者查詢得悉，有花店因應鋪情，將大白菊花抬價由10元至30元一枝，亦有人將一紮3枝菊花賣至60元，店主「幾多都有人買，我沒有坐地起價」，又向記者推銷50元一枝白色繡球花。

不過，記者亦發現有不少良心花店，堅持以10元一束小白菊銷售。「新建信鮮花」更免費向顧客贈予白花，店員稱：「今日將店內所有白色的花都拿出來了，因為發生那麼多事，老闆希望盡點心意」。期間，記者有客人堅持付款，店員按老闆吩咐，呼籲他們將金額捐予有需要的人。

另外，位於觀塘的網上花店「Pretty Flower HK」反映今早批發白花時被坐地起價，決定免費贈送白花予學生和有需要市民，市民可於今午６時前上前拎取。現年26歲的店主CiCi表示，有花店將半打白菊花的批發價，由60元加至80元，而一打白玫瑰則由80元加至120元。她不忿行徑，於是決定將店內約200枝白花全數贈予市民，又指有很多熱心市民冀自費白花，故她亦決定將所有白花均價10元出售，所有收費將會記錄，然後按購買者意願進行捐款或為其他人付費，當中捐款對象包括反修例示威被捕傷者，截至今午3時籌得約1700元捐款。

位於觀塘的網上花店「Pretty Flower HK」，決定免費贈送白花予學生和有需要市民。（李智智攝）

13歲於花墟長大的CiCi又透露，有相熟的批發商很良心，知道用途後沒有加價；60枝有白花更由批發商免費提供，「那批發商是內地人，亦對事件非常難過，都希望盡點心意，為香港加油」。她透露，自死訊傳出後，獲4位義工來通宵幫忙。其中，15歲的義工黃小姐稱，由於無法入睡故自發前來幫忙，「很傷心，很想做點事」。

對於有人為反修例輕生，CiCi嘆言，「那一晚見到佢跳了下去落，要時急救，心好似快左100倍，沒想到就這樣離開了」，她期望港人要珍惜生命，「抗爭是持久戰，希望大家珍愛自己，希望犧牲者安息，我們會努力撐落去，不讓香港成為失望之都」。

該店曾參與罷工、罷市，抗議修例，經歷幾日示威遊行，CiCi稱很憤怒，「不明白政府點解要咁做，傷害香港，傷害市民，香港就好似被人為投毒一樣，生病了」。

CiCi透露本身是育有7歲兒子的單親媽媽，就今次事件每日都教育兒子每日發生的事，「他都在問我為何警察打人，我都會解釋這些行為不可取」，又憤慨說：「林鄭可能是他兩個兒子的好媽媽，但一定不會是香港人的媽媽！作為一個媽媽級的領導人，不應該只自私地一意孤行不聽民意！不應一副影響不到我的嘴臉！反對聲音如此大，為何選擇不聽？佢一定是最失敗的行政長官」。