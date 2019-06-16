【逃犯條例】爸爸「暫緩」慶父親節與兩女兒遊行　促徹查612衝突

特首林鄭月娥昨（15日）宣布暫緩修訂《逃犯條例》，不過爭議未解決，大批市民今（16日）響應民陣號召，參與遊行，要求「不撤不退」。 適逢今天是父親節，黑衣人群中不乏一家大小的參加者，其中黃先生便帶同兩名就讀中學的女兒，結伴出席遊行，共同渡過不一樣的父親節。他表示，今天是為社會不公義站出來，「都算係另一種身教」，慶祝與否在所不計，冀讓女兒切身感受，為社會發聲出一分力。

黃先生便帶同兩名就讀中學的女兒，結伴出席遊行，共同渡過不一樣的父親節。（陳淑霞攝）

黃爸爸上周曾「單人匹馬」參與遊行和示威，雖然並非走在最前線，但他目睹當天有不少年輕人和平集會，備受感動：「好多都同我個大女年紀都差唔多大」，他最不滿警方濫用武力執法，並非以克制手法驅散人群，他又批評特首解釋言辭含糊，要求成立獨立調查委員會徹查事件，追究事件。

跟隨爸爸出席遊行的兩個姊妹，雖然上周未有參與其中，但目睹過去一周的峰迴路轉，昨晚主動提出跟隨父親嚮應行動。

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大女向《香港01》記者表示，她最不滿警方濫權，她理解警方維持秩序有責，但對於執法者使用過份武力，對待手無寸鐵市民，她坦言難以容忍，她認為，作為本港領袖的特首林鄭月娥，不但未有問責，更恣意縱容警方濫權，死撐「執法天經地義」：「做錯咗就係錯咗，點解仲要唔認？」

《逃犯條例》修訂爭議不斷，觸發民怨，更演變成多場激烈警民衝突，林鄭月娥昨宣布不設時限「暫緩」修例，冀重新與社會各界溝通，以作解說及聆聽意見，但她強調，兩個修例「初心」站得住腳，遂不會撤回修例，對於會否問責下台及道歉，她未有正面回應，僅稱「以做公僕為榮」，承諾會繼續改善民生及經濟。