【逃犯條例】林正財：林鄭月娥6.9遊行前早有歉意　目前無意辭職

政府2月推出修訂《逃犯條例》至今遇上大量反對聲音，雖然特首林鄭月娥周六（15日）宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但民陣對政府「只緩不撤」表明不收貨；行政會議成員林正財周日（17日）接受有線電視電話訪問表示，林鄭月娥早於上周日（6月9日）的遊行前已經有歉意，目前無意辭職。

連續第二個星期日有大批市民上街，要求撤回《逃犯條例》修訂。

行政會議成員林正財表示，林鄭月娥早於上周日的遊行前已經有歉意，他說：「佢絕對唔係呢一刻先至道歉，亦都絕對唔係見到有咁多人上街先至道歉，其實佢之前上個禮拜喺遊行之先，佢已經覺得今次真係好多嘢處理得唔好，佢自己係有錯判個形勢；作為一個地區首長，亦都唔係話真係想道歉就可以即刻企出嚟道歉，佢考慮既因素都好多。」

深切反省令施政不再「離地」

林正財相信林鄭月娥目前無意辭職，但會深切反省，令施政不再「離地」。他謂：「以我認識既林太佢好有責任感，我絕對相信佢續繼希望係嚟緊呢三年裡面，帶領佢既團隊繼續努力，講得俗啲就係唔好咁離地，真係能夠貼到巿民嘅心。」

林正財坦言：「如果有時光機嘅話，我相信佢絕對唔會做呢件事啦，喺呢個時候。」

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政府周日晚發聲明稱，已停止立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作，希望藉此可讓社會盡快回復平靜和避免任何人受到傷害，重申並無重啟程序的時間表。新聞稿又謂，特首承認由於政府工作上的不足，令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心，特首為此向市民致歉，並承諾會以最有誠意的態度接受批評。