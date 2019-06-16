【逃犯條例】林鄭致歉　遊行人士表明不收貨：可以下台啦

民陣今日（16日）再發起反修例遊行，大批市民響應。政府晚上發新聞稿回應遊行，提到林鄭向市民致歉，並承諾以最有誠意的態度接受批評。 不過，遊行人士似乎不收貨，受訪的6名市民僅一人接受道歉，但各人都認為要撤回修例，甚或有人提出：「可以下台啦林鄭」。

大批市民今（16日）遊行要求政府撤回《逃犯條例》修訂，眾人高叫「林鄭下台」等口號。（張浩維攝）

民陣大遊行由下午兩點半左右開始，直至9時20分，仍然有不少市民未到立法會，可見人數之多。政府在8時多發聲明，指政府已停止立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作，希望藉此可讓社會盡快回復平靜和避免任何人受到傷害，重申並無重啟程序的時間表。

新聞稿又指，林鄭承認由於政府工作上的不足，令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心，林鄭為此向市民致歉，並承諾會以最有誠意的態度接受批評。

王小姐覺得「道歉乜嘢呀？」、「撤回啦，暫緩冇用㗎！」（鄧穎韜攝）

不過，受訪的6名遊行人士中，僅1人稱「ok」林鄭的道歉，其餘5人都不接受，其中王小姐覺得「道歉乜嘢呀？」、「撤回啦，暫緩冇用㗎！」

伍先生關注6.12衝擊被定性暴動，他要求「暴動都要撤回」，袁先生則冷靜地說「可以下台啦林鄭」。