【逃犯條例】法案明年或「自然死亡」　政府消息：和平集會不清場

政府2月推出修訂《逃犯條例》至今遇上大量反對聲音，特首林鄭月娥昨日宣布暫緩修訂《逃犯條例》，而非撤回，令不少市民今日（16日）續上街遊行。林鄭今晚發聲明「致歉」，重申政府已「停止」修例工作。 政府消息指，「停止」修例與早前的「暫緩」修例沒有分別，重申會與社會各界溝通，再到立法會交代，若相關工作未能於明年7月本屆立法會會期完結前完成，就會「自然死亡」，即須重新走過所有立法程序。消息又指，現時集會屬和平，只要沒有衝突，政府不會清場。

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未來成「跛腳鴨」政府？ 消息：冀市民「一件事還一件事」

政府消息指，今日聲明與昨日林鄭回應記者沒有分別，「停止」修例與「暫緩」修例沒有分別，政府稱會與社會各界溝通，再到立法會保安事務委員會交代，決定下一步工作，預料最快今年內都未能完成工作。消息坦言，若相關工作未能於明年7月本屆立法會會期完結前完成，就會「自然死亡」。

被問及為何不於昨日記者會上致歉，消息稱林鄭一直都有反思。面對現時大量示威者在金鐘夏慤道等道路佔路，政府會否「清場」，消息表示，如果示威者以和平方式表達訴求，會予以尊重，「清場是有很多人有暴力行為才會發生，如果沒有（暴力），不會清場」，反問「現時不和平嗎？」

對於修例一役，會否導致林鄭政府未來3年成為「跛腳鴨」政府，消息希望市民「一件事還一件事」，林鄭將來會落實不少民生工作，「唔可以（現階段）就話（現屆政府）做唔到嘢」。