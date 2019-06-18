【選民登記】7月2日截止！超簡易手機登記教學　年底投票選區議員

近日《逃犯條例》修訂的爭議，令不少人關注到立法會議事制度的問題，認為議會未有充份反映社會大眾的意見。6月16日反對修例遊行期間，亦有人向遊行人士派發選民登記表格，呼籲關心社會的市民登記做選民，行使投票權，將更多聲音帶入議會，而近日Google上有關選民登記的搜尋次數，自6月12日亦快速上升。
香港即將舉行的大型選舉，將是今年11月24日的區議會選舉，若市民還未登記做選民，謹記需在7月2日前遞申請，才可以投票。《香港01》特此製作選民登記攻略，助你輕鬆在限期前完成登記。
1. 重要日子！
．新登記選民申請截止日期：2019年7月2日
2. 選民資格：想登記做選民，在今年11月24日舉行的區議會投票，你需要：
．是香港永久性居民
．並通常在香港居住
．且在2019年9月25日或之前滿18歲
．並持有身分證明文件，如香港永久性居民身分證
．並沒有喪失過選民資格
3. 所需資料
．姓名
．身份證號碼
．地址
．電話/電郵等
***毋須其他證明文件
選民登記表只要求填寫簡單資料：中英文姓名、身份證號碼、地址、電話及電郵等。
3. 登記做選民教學：網上
一部手機即可完成：
→ 在選舉事務處網頁打開REO-1表格
→ 使用免費手機應用Adobe Fill & Sign打開表格
→ 按指示填寫資料
→ 傳存文件並以點擊分享
→ 電郵至form@reo.gov.hk，或上傳至此選舉事務處頁面
▼手機填表Step by Step▼
第一步：在選舉事務處網頁﹙https://www.reo-form.gov.hk/eto/ch/index.jsp﹚上下載毋須數碼證書的選民登記表﹙黃圈位置﹚
如果你有電腦、打印機及掃描器，亦可：
→ 在選舉事務處網頁下載表格並打印
→ 填妥資料
→ 掃描並儲存成PDF、JPG、PNG等格式
→ 上傳至此選舉事務處頁面
4. 登記做選民：親身取表及郵遞
選民新登記申請表（REO-1﹚可透過
．傳真（致電熱線2891 1001）索取
．或到各區民政事務處、公共屋邨辦事處或選舉事務處索取
．選舉事務處地址1：香港灣仔港灣道25號海港中心10樓
．選舉事務處地址2：九龍九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心13樓
填妥及簽署申請表格後：
．郵寄、傳真（傳真號碼：2891 1180）遞交
5. 幾時知道申請是否成功？
如在遞交表格14天後仍未收到通知，可致電選舉事務處﹙2891 1001﹚查詢。
6. 登記限期後才滿18歲人士可否登記？
市民若在2019年9月25日或之前年滿十八歲，又是香港永久性居民，均符合資格，現在已可以申請登記做選民。
7. 登記成為選民後，何時才能投票？
．2019年新一輪的選民登記冊將會於2019年9月發表，只有於2019年7月2日或之前提交地方選區選民新登記表的市民才有資格於2019年11月14日舉行的香港區議會選舉中投票。
．不過，是次登記的新選民將未能於2019年7月14日的元朗區議會補選中投。
．此外，於2019年6月2日後更改登記地址的市民，你的選區和投票站會按你的舊有地址進行編配。
8. 自動成為超級區議會選民
．所有登記為地方選區選民的市民都會自動成為區議會﹙第二﹚功能界別﹙俗稱超級區議會﹚的選民。
．如果市民無意成為超級區議會的選民，可透過填寫表格取消超級區議會的選民資格。
9. 一切資料以選舉事務處為準，如有疑問，可向選舉事務處查詢：
電話：(852) 28911001
電郵：reoenq@reo.gov.hk
地址：香港灣仔港灣道25號海港中心10樓