【選民登記】7月2日截止！超簡易手機登記教學　年底投票選區議員

近日《逃犯條例》修訂的爭議，令不少人關注到立法會議事制度的問題，認為議會未有充份反映社會大眾的意見。6月16日反對修例遊行期間，亦有人向遊行人士派發選民登記表格，呼籲關心社會的市民登記做選民，行使投票權，將更多聲音帶入議會，而近日Google上有關選民登記的搜尋次數，自6月12日亦快速上升。 香港即將舉行的大型選舉，將是今年11月24日的區議會選舉，若市民還未登記做選民，謹記需在7月2日前遞申請，才可以投票。《香港01》特此製作選民登記攻略，助你輕鬆在限期前完成登記。

1. 重要日子！

．新登記選民申請截止日期：2019年7月2日

2. 選民資格：想登記做選民，在今年11月24日舉行的區議會投票，你需要：

．是香港永久性居民 ．並通常在香港居住 ．且在2019年9月25日或之前滿18歲 ．並持有身分證明文件，如香港永久性居民身分證 ．並沒有喪失過選民資格

3. 所需資料

．姓名 ．身份證號碼 ．地址 ．電話/電郵等 ***毋須其他證明文件

選民登記表只要求填寫簡單資料：中英文姓名、身份證號碼、地址、電話及電郵等。

3. 登記做選民教學：網上

一部手機即可完成：

→ 在選舉事務處網頁打開REO-1表格

→ 使用免費手機應用Adobe Fill & Sign打開表格

→ 按指示填寫資料

→ 傳存文件並以點擊分享

→ 電郵至form@reo.gov.hk，或上傳至此選舉事務處頁面

▼手機填表Step by Step▼

第一步：在選舉事務處網頁﹙https://www.reo-form.gov.hk/eto/ch/index.jsp﹚上下載毋須數碼證書的選民登記表﹙黃圈位置﹚

如果你有電腦、打印機及掃描器，亦可：

→ 在選舉事務處網頁下載表格並打印

→ 填妥資料

→ 掃描並儲存成PDF、JPG、PNG等格式

→ 上傳至此選舉事務處頁面

4. 登記做選民：親身取表及郵遞

選民新登記申請表（REO-1﹚可透過 ．傳真（致電熱線2891 1001）索取 ．或到各區民政事務處、公共屋邨辦事處或選舉事務處索取 ．選舉事務處地址1：香港灣仔港灣道25號海港中心10樓 ．選舉事務處地址2：九龍九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心13樓 填妥及簽署申請表格後： ．郵寄、傳真（傳真號碼：2891 1180）遞交

5. 幾時知道申請是否成功？

如在遞交表格14天後仍未收到通知，可致電選舉事務處﹙2891 1001﹚查詢。

6. 登記限期後才滿18歲人士可否登記？

市民若在2019年9月25日或之前年滿十八歲，又是香港永久性居民，均符合資格，現在已可以申請登記做選民。

7. 登記成為選民後，何時才能投票？

．2019年新一輪的選民登記冊將會於2019年9月發表，只有於2019年7月2日或之前提交地方選區選民新登記表的市民才有資格於2019年11月14日舉行的香港區議會選舉中投票。 ．不過，是次登記的新選民將未能於2019年7月14日的元朗區議會補選中投。 ．此外，於2019年6月2日後更改登記地址的市民，你的選區和投票站會按你的舊有地址進行編配。

8. 自動成為超級區議會選民

．所有登記為地方選區選民的市民都會自動成為區議會﹙第二﹚功能界別﹙俗稱超級區議會﹚的選民。 ．如果市民無意成為超級區議會的選民，可透過填寫表格取消超級區議會的選民資格。

9. 一切資料以選舉事務處為準，如有疑問，可向選舉事務處查詢：