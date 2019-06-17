上周增6宗退伍軍人病個案　其中5人有長期病患　今年累計錄39宗

衞生防護中心今日（17日）公布，6月9日至15日期間共錄得6宗社區感染的退伍軍人病個案，5男1女患者年齡介乎61歲至88歲，6人分別住在葵青長青邨、黃大仙慈正邨、沙田錦豐苑、筲箕灣愛蝶灣、元朗天慈邨及屯門兆禧苑，其中5人本身有長期病患。 截至6月15日，本年共錄得39宗退伍軍人病個案。

新增的6宗社區感染退伍軍人病個案，分別是一名63歲男病人，居於葵青長青邨青松樓；61歲男病人，居於黃大仙慈正邨正安樓；88歲女病人，居於沙田錦豐苑錦葵閣；63歲男病人，居於筲箕灣愛蝶灣第八座；79歲男病人，居於元朗天慈邨慈屏樓；及63歲男病人，居於屯門兆禧苑順禧閣。除第一宗63歲男病人過往健康良好外，其餘人士本身均有長期病患。

截至6月15日，2019年錄得39宗退伍軍人病個案。2018年及2017年分別有105宗及72宗。

中心發言人表示，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。中心強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

發言人提醒，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。