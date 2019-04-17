馬拉松跑至抽筋　退伍軍人拚命爬過終點　背後原因好鼻酸

周一（15日）舉行的美國波士頓馬拉松出現了令人動容的一幕，參賽者赫恩登（Micah Herndon）跑至距離終點約6.5公里突然雙腿抽筋，但他堅持要完成賽事，靠雙手一路爬到終點。 原來赫恩登是退伍的美國海軍陸戰隊士兵，為了悼念兩位為國捐軀的戰友而跑，因此無論如何都要完成賽程。

美國海軍陸戰隊退役士兵赫恩登為了悼念兩名為國捐的戰友，因此才會出戰馬拉松。（美聯社）

21歲生日當天目睹好友被炸死

赫恩登曾在美國海軍服役4年，曾被派駐到伊拉克和阿富汗。在2010年赫恩登21歲生日當天，他的小隊在阿富汗遭到土製炸彈襲擊，好朋友巴拉德（Matthew Ballard）、隊友華雷斯（Mark Juarez）和同行的英國記者哈默（Rupert Hamer）不幸罹難。

事件在赫恩登心心留下巨大創傷，他一直無法釋懷，退役後難以適應平民生活，直至他發現跑步能像「心理治療」一樣助他釋放負面情緒，暫時忘卻一切。於是，赫恩登決定跟亡友在今年的波士頓馬拉松「並肩作戰」，他將巴拉德、華雷斯和哈默的名字刻在金屬牌上，並把名牌串上跑鞋的鞋帶。

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「相比他們的痛苦，我承受的微不足道」

跑至距離終點約6.5公里，赫恩登雙腿嚴重抽筋，不支倒地，只能匍匐前進，期間他不斷重複叫着亡友的名字，緩慢而堅定地接近終點，圍觀的市民不停替他加油，赫恩登最後以3小時38分鐘的成績完成賽事。

赫恩登其後受訪稱：「他們都不在了，而我卻活了下來，四肢完好，還可以跑步，已經很幸運了。」他說：「無論我當其時或人生任何一刻有多難受，也比不上他們及其家人所經歷的來得痛苦，我是為他們而跑的。」

赫恩登的故事被各大傳媒報道，網友留言感謝他「向美國展示了榮譽和英勇的真正意義」，並謂「對這個男人感到純粹的欽佩」、「戰士永不言敗」、「這是馬拉松的真諦：為心中信念堅持到底」。

（綜合報道）