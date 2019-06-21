【01醫務所】預防登革熱日本腦炎等蚊傳疾病　緊記蚊怕水使用攻略

在炎熱多雨的季節，市民應注意環境衞生，並時刻採取個人防蚊措施，預防蚊傳疾病，包括登革熱（伊蚊）和日本腦炎（庫蚊）等。 現時市面上有多種防蚊產品，市民可選擇含有活性成分避蚊胺（DEET）的昆蟲驅避劑。除了避蚊胺，世界衞生組織亦建議含活性成分IR3535和埃卡瑞丁（也被稱為「派卡瑞丁」）的昆蟲驅避劑。市民使用昆蟲驅避劑時，必須遵照有關產品標籤上的說明和注意事項。 撰文：衞生署中央健康教育組

預防被蚊叮咬，市民到郊外宜噴蚊怕水。（資料圖片）

保護作用

多種防蚊產品中，配方含20%或以上的避蚊胺能對伊蚊提供最佳及較長時間的保護作用。含較高濃度的避蚊胺產品主要提供更長時間保護，但不能對預防蚊子叮咬提供其他額外的保障。一般而言，含有植物提煉成分的昆蟲驅避劑所提供的保護時間較短。

噴蚊怕水貼士 成人、兒童使用量不同

依照標籤說明及安全使用含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑是沒有害的。個別人士在使用含有高濃度避蚊胺的產品或接觸過量避蚊胺後或會引致皮疹、水泡及令皮膚及黏膜受刺激。孕婦、哺乳母親及6個月或以上的兒童*都可以使用含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑（孕婦使用避蚊胺的濃度上限是30%，兒童則為10%*）。

含有避蚊胺的昆蟲驅避劑於塗上後立即有效；因此，應於正準備進入一個有被蚊子叮咬風險的環境前才塗上，並於有需要時重複使用。

使用昆蟲驅避劑時，應只在外露的皮膚及衣服上塗上，切勿塗抹於眼和口部周圍，但耳朵周圍可塗抹小量。同時，切勿直接噴射於面上，應先噴於雙手，然後才用手塗抹在面上。昆蟲驅避劑應微薄及平均地塗上，足夠覆蓋衣服和外露的皮膚便可。若要同時使用防曬霜，應先塗上防曬霜，然後才塗上昆蟲驅避劑。

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+ 7 + 6 + 5

其他防蚊措施

參與戶外活動時，市民應同時採取其他預防措施，避免被蚊子叮咬，包括︰穿著寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲；避免使用有香味的化妝品或護膚品；避免於接近草叢密集的地方休息。

有關使用昆蟲驅避劑的健康資訊，請瀏覽衞生防護中心網頁www.chp.gov.hk。

註：*如前往蚊傳疾病流行的國家或地區而有機會被蚊叮咬，兩個月或以上的兒童可使用濃度上限為30%的避蚊胺。