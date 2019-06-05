隱形牙套矯齒一文看清　哪些人適合？網購自助式牙套或箍死牙齒

隨着牙科科技的快速發展，現時的矯齒治療有更多選擇，例如隱形牙套和數碼牙箍。專業牙醫可運用立體掃描數碼技術，計算每一根牙齒的大小和位置，並模擬矯齒移動過程，再為病人製作不同的牙齒矯正器。 使用隱形牙套可能會存在一些風險及不便。例如，不按每日所要求的時數佩戴隱形牙套、不按照醫生的指示使用隱形牙套、耽誤覆診、牙齒生長或形狀異常的牙齒都可能延長治療時間並影響矯正的預期效果。 撰文：香港牙醫學會牙齒矯正科醫生劉潤華

近年有隱形牙套供選擇，希望矯正牙齒的市民宜先諮詢牙醫意見，選擇適合自己的牙套。（VCG圖片）

隱形牙套主要是一種活動式的透明牙套，適用於合作性高， 願意依照醫生指示，並持之以恆佩戴牙套的病人。除了進食和刷牙時必須除下牙套外，在整個療程期間，病人應每日佩戴牙套至少20小時。

數碼牙箍則是以電腦立體模擬設計及推演出治療過程和結果，利用電腦設計的固定式牙箍和鐵線去移動牙齒。

隱形牙套（The Happy Tooth網站圖片）

如不按醫生指示使用隱形牙套有何影響？

使用隱形牙套可能會存在一些風險及不便。例如，不按每日所要求的時數佩戴隱形牙套、不按照醫生的指示使用隱形牙套、耽誤覆診、牙齒生長或形狀異常的牙齒都可能延長治療時間並影響矯正的預期效果。長期重疊的牙齒有可能會失去牙齒接觸面以下的牙齦組織，牙齒整齊排列後或會出現黑三角縫隙。其他風險包括蛀牙、牙周病、牙齦收縮、牙根收縮等。

什麼人不適合使用隱形牙套？

不是所有個案都適合使用隱形牙套進行矯正，例如一些過短的牙冠將有礙隱形牙套的穩固性並限制牙齒的調整。未能合作地持續佩戴牙套的幼童也不適合使用隱形牙套。而這些複雜的個案，使用傳統鋼箍會比較適合，需按醫生判斷實際情況。

網購自助式隱形牙套有風險 可致牙齒脫落

如欲了解矯齒治療，切勿盲目相信坊間或未經證實的的牙齒矯正資訊，市民應該親身向牙齒矯正科專科醫生或牙醫了解相關詳情，包括不同治療方法的利弊、風險、預測的結果。因為隱形牙套技術不一定在任何個案都適用， 市民向醫生求診時，一定要清楚了解該醫生在矯齒方面的資歷、經驗、能力等。

市民不應以價錢作為單一衡量因素。網上有一些自助式的隱形牙套。這些產品有別於上述的，使用者購買後可以自行佩戴，無需經過醫生診斷和監察。這種治療方式有很大風險，包括會箍死牙齒、引致牙周病、甚至牙齒脫落等，我們絕不建議市民進行沒有醫生監管的牙科治療，這些治療的後果是不堪設想的。

牙齒矯正科牙醫做些什麼？

牙齒矯正科是牙科中的一個專科。如果想要成為牙齒矯正科專科醫生，必須在大學接受六年的基本牙科訓練，然後再經過六年的高深牙齒矯正專業訓練，以累積更多知識，技術和經驗，最後要通過嚴格的考試才成為牙齒矯正科專科醫生。針對一些複雜的矯齒個案，市民應該向牙齒矯正科專科醫生尋求治療。

牙齒矯正科專科醫生平常的工作是處理不同年齡層，包括幼童(六歲以下) 、小童(6至12歲) 、青少年(13至19歲) 、成年人及長者的牙齒矯正科問題。常見的問題包括儀容、咬合、進食、發音、口腔衛生、呼吸、心理等等。