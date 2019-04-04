子女常捽眼　狠心家長拔眼睫毛治「眼敏感」　醫生：或患眼瞼贅皮

部分兒童有時會出現眼紅、流淚等徵狀，家長往往會以為子女是眼敏感，有家長甚至以為是幼兒眼睫毛過長，狠心拔走子女的睫毛，但實際上可能是有「眼瞼贅皮」問題。眼瞼贅皮其實是眼瞼的肌肉及皮膚較多，迫使睫毛向內生長，可以導致角膜發炎、潰瘍，亦會令幼童出現散光，甚至變成弱視。 亞洲兒童中，有一成人都患有眼瞼贅皮，此眼疾亦與體重無直接關係，並非肥胖兒童才需關注，醫生提醒，如有眼紅、眼痛、怕光等痛徵，需盡快求醫，以免錯過治療黃金期。

眼瞼贅皮大多在亞洲兒童出現，因東方人的鼻樑較扁，眼睛較小。（方家遠攝）

奧比斯義務眼科醫生伍立祺表示，眼瞼贅皮通常在下眼瞼出現，贅皮把眼睫毛向內擠，睫毛長期與角膜摩擦，就會令幼童出現眼紅、眼痛、怕光、流淚的症狀，小朋友亦會常眨眼、捽眼。由於症狀與一般眼過敏十分相似，「而且一時有一時無」，容易為人所忽視。

他直言，有家長誤會子女捽眼等行為是因為過於疲倦，或看電視過多而致眼紅、眼痛，甚至有人以為因眼睫毛過長而引起，狠心拔走子女睫毛。

九成人長大後自然改善 嚴重病例要做手術

伍立祺指，幼童如患眼瞼贅皮，在3、4歲時病徵會較為明顯，逾九成人因面部骨骼隨年齡增長，贅皮可自然改善。不過，如病情就嚴重就必須接受治療，因眼瞼贅皮可引致角膜感染、發炎、潰瘍，「最嚴重有人成個角膜表面花晒，又有眼膠等分泌物。」

此外，贅皮亦與散光有關，五成至七成患者會出現50度散光，而一成四至三成三人的散光更逾200度。他並指，約一成眼瞼贅皮患者更會患上弱視，「即使戴了眼鏡，也沒有正常人的視力」，強調兒童視力問題需在8歲的視力發育黃金期前處理。

伍立祺指，部分眼瞼贅皮較輕微者，只會在向下望或向內望時，睫毛才會碰觸到角膜。（方家遠攝）

手術需全身麻醉 毋須留院

伍立祺稱，病徵較輕微者，可以人工淚液滋潤角膜，不過病情嚴重者就須接受手術，把多餘的眼皮及肌肉切除，手術需全身麻醉，惟傷口發炎出血、影響視力等風險很低，亦毋須留院， 「實際上翌日已可上學，不過都建議休息一、兩天，一、兩星期角膜已靚返晒。」

手術會使用聚乙醇乳酸線、鉻腸線等縫線，物質可自行溶化，不需拆線；一般傷口會被睫毛、眼皮遮擋，不會留疤；惟術後一星期眼皮會有瘀血，需塗抹藥膏；惟手術無法扭轉已形成的散光問題，患者仍需配戴眼鏡。

奧比斯「愛眼小特工」2019

國際防盲組織奧比斯在全港幼稚園舉辦「愛眼小特工」的校園活動，倡導學童戴上能阻隔紫外線的太陽眼鏡進行戶外活動，保護視力。查詢： 2508 7026 / www.orbis.org/hkeyecareagent